Andrei Dumitrescu
11 oct. 2025, 07:00, Actualitate
Un militar de origine basarabeană care a luptat pe frontul din Ucraina a explicat, în exclusivitate pentru Gândul, cum au fost distruse de către ruși faimoasele tancuri Abrams. Fostul combatant a spus care au fost, în realitate, punctele slabe ale super-tancurilor de producție americană, pentru care România este dispusă să plătească peste un miliard de dolari. 

În toamna anului 2023, administrația SUA a trimis Ucrainei 31 de tancuri M1A1 Abrams, considerate unele drept unele dintre cele mai avansate mașinării de război din lume. Totuși, dintre cele 31 de tancuri, rușii au distrus rapid 19, lucru care a ridicat semne de întrebare și a afectat aura de invincibilitate a acestora.

Un mercenar de origine basarabeană care a luptat pentru armata ucraineană a explicat, sub protecția anonimatului, pentru Gândul, ce s-a întâmplat cu cele 19 tancuri Abrams. Luptătorul a afirmat că, deși tancurile respective sunt foarte performante din punct de vedere tehnologic, s-au dovedit mult prea grele pentru solul moale din zonele de conflict din Ucraina, în condițiile în care un astfel de tanc cântărește aproape 62 de tone.

Basarabeanul a explicat că modelele Abrams sunt făcute pentru modul de acțiune al armatei americane și au nevoie de sprijin aerian.

Altfel, în ciuda senzorilor ultra-performanți, a blindajului foarte rezistent și a puterii de foc peste medie, rușii le-au putut scoate din luptă cu drone kamikaze și rachete antitanc.

Tancurile Abrams au costuri de întreținere foarte mari

Totodată, bărbatul a spus că, pe lângă faptul că tancurile nu s-au dovedit eficiente pe frontul ucrainean, acestea au nevoie de mentenanță de trei ori mai des decât tancurile rusești T-14 și au un consum de combustibil mai mare, ceea ce face ca și costurile de întreținere să fie mai mari.

Armata Română intenționează să cumpere 54 de tancuri Abrams, pentru care ar urma să achite peste un miliard de dolari. Este vorba deste modelul M1A2 SEPv3, care reprezintă o variantă mai avansată decât cea folosită în Ucraina.

Cele 54 de tancuri Abrams fac parte dintr-o achiziție de peste 200 de tancuri noi și  76 vehicule derivate, pentru care statul este pregătit să achite aproape 6,5 miliarde de euro.

„E util, nu pe toate direcțiile, nu în toate condițiile, dar pe anumite direcții unde e nevoie de tancuri în mod deosebit, cu acoperire aeriană și anti-dronă, ar putea fi util. Dar asta numai într-o combinație cu alte sisteme de armament” – a declarat, pentru Gândul,  gen.(r) Marius Crăciun, fost comandant al Forțelor pentru Operații Speciale din cadrul Armatei Române.

