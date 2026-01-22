Șeful unei mari companii din energie din România trage un semnal de alarmă: Bucureștiul are cea mai scumpă energie: „Nu Berlin. Nu Budapesta. Nu Sofia. București”

Șef peste una dintre cele mai mari companii de energie din România, Alexandru Chiriță, CEO Electrica, dezvăluie care este principala explicaţie pentru scumpirea energiei în România. În opinia sa, cei 7.000 MW de capacitate de producţie de energie scoşi din funcţiune în ultimii 10 ani sunt cauza acestei situații.

De altfel, într-o postare pe rețeaua LinkedIn, Chiriță trage un semnal de alarmă: Bucureștiul are cea mai scumpă energie, raportată la puterea de cumpărare: „nu Berlin, nu Budapesta, nu Sofia”.

Ce soluții întrevede CEO Electrica

Dată fiind situația, CEO-ul Electrica este de părere că investiţiile în capacitate rămân singura soluţie pentru a duce preţurile mai jos.

Electrica este unul dintre cei mai importanţi jucători din sistemul energetic local, după cum notează și Ziarul Financiar.

În decembrie 2025, Bucureşti a devenit cea mai scumpă capitală la prețul energiei plătite de consumatorul casnic, potrivit unei statistici realizate de Household Energy Price Index (HEPI). Au fost analizate 33 de orașe, iar capitala României s-a situat pe primul loc. Cu alte cuvinte, bucureștenii plătesc cea mai scumpă energie, mult mai mult decât o fac parizienii sau nemții.

În postarea sa, Alexandru Chiriţă menționează această statistică și detaliază:

„Decembrie 2025. Bucureşti e pe locul 1 din 33 de capitale din Europa la preţul electricităţii raportat la puterea de cumpărare. Nu Berlin. Nu Budapesta. Nu Sofia. Bucureşti. Datele sunt publice. HEPI, decembrie 2025. 33 de capitale. Germania plăteşte 39 de cenţi pe kilowatt. Noi plătim 28.

Pare că e mai bine, nu? Doar că un german câştigă de 3-5 ori mai mult decât un român. El plăteşte mai mult. Simte mai puţin. Noi plătim mai puţin. Simţim cel mai mult din Europa. Asta e realitatea.

Acum, putem să facem ce fac şi alţii. Să dăm vina pe cei dinainte. Pe sistem. Pe UE. Pe război. Pe criză. Poate toate sunt adevărate. Parţial”.

