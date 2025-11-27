Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, joi, în cadrul unei conferințe de presă, că proiectul privind scăderea prețului la energie pe care l-a propus pentru ședința CSTA nu a primit „un aviz formal” din partea premierului Ilie Bolojan. Ivan spune că a trimis acest proiect și către președintele Nicușor Dan.

„Am transmis această problemă către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, către președintele României. Nu a fost inclus pe ordinea de zi a CSAT în această săptămână, pentru că nu a primit avizul, un aviz formal, din partea primului ministru. Eu o să insist în continuare cu acest subiect, îmi voi face treaba, pentru a modifica legislația, am deja draft-urile pregătite ca să mă duc în Parlament pentru modificarea Legii 123. Am două obiective clare.

În primul rând, să reduc toate termenele în care producția și transportul energiei electrice și a gazului să poată fi făcută. Reducerea termenelor în care putem să instalăm capacități de stocare. Astăzi, ca să faci un sit de baterii, trebuie să pierzi între șase și nouă luni cu hârtiile și documentațiile. Voi simplifica aceste proceduri și aș fi vrut să fie această discuție și în cadrul CSAT-ului; cu siguranță, va fi la următoarea ședință”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în cadrul unei conferințe de presă.

Ministrul Energiei a declarat anterior, marți, că proiectul pentru reducerea prețului la energiei nu a fost considerat o

„Mi s-a transmis că prețul energiei nu este o prioritate”

„Nu sunt membru al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, nu am fost la ședința de ieri. Referitor la prețul energiei, eu am insistat, dar mi s-a transmis că nu a fost considerată neapărat o prioritate în momentul de față. Eu cred că este o prioritate și o să insist în continuare. Riscurile pe care le avem în următorii ani, dacă nu rezolvăm unele lucruri foarte clar încă de pe acum, sunt destul de mari referitor la capacitățile de producție energetice și la prețurile care vor putea să crească, în contextul în care noi vom avea producție mai redusă de energie”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a explicat recent de ce avem prețuri extrem de mari la energie electrică.

De ce avem prețuri enorme la energie

„Am început o discuție foarte largă cu operatorii din mediul privat. Ce am făcut concret odată cu direcționarea investițiilor către capacități de stocare, condiții corecte de piață și aici lucrăm deja la actualizare legislației în privința mecanismelor de piață.

În momentul de față poate să aibă foarte multe îmbunătățiri, pentru că regulile sunt foarte relaxate și avem situații în care, de foarte multe ori, datorită lipsei sistemice de energie din țara noastră, a acelui deficit de 1000-502.000 de megawați în fiecare zi, suntem dependenți de importuri, suntem meteo-dependenți de faptul că avem capacități de producție solar, eolian, care depind într-o proporție extrem de mare de starea vremii, lucru care poate să fie corectat doar printr-un proces masiv de investiții în stocare, lucru pe care l-am pornit, pentru care a rezervat deja aproape 500 de milioane de euro din finanțări europene, o parte pentru acele administrații locale care deja au montat capacități de producție energiei electrice pe solar și o parte pentru companiile private care va reuși să aducă undeva un mix de aproximativ 2.000 de megawați până la finalul anului viitor de capacități de stocare, plus Mintia și Iernut, pe care vreau să le punem în funcțiune anul viitor pentru a acoperi deficitul pe care-l avem în momentul de față pe piața de energie, lucru care va scădea automat prețul în piață. Repet, în condițiile în care avem și condiții concurențiale și foarte clare de piață”, a declarat ministrul Energiei.

