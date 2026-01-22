Prima pagină » Știri politice » Bolojan a discutat cu E.ON și ambasadoarea Germaniei despre întârzierile plăților din schema de plafonare a prețurilor la energie

22 ian. 2026, 11:43, Știri politice
Premierul Ilie Bolojan a discutat astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții E.ON și cu ambasadoarea Germaniei în România despre întârzierile la decontarea sumelor datorate furnizorilor de energie în cadrul schemei de plafonare. La întâlnire au participat ambasadoarea Angela Ganninger, șefa secției economice a Ambasadei Germaniei, Sandrina Köbinger, președintele E.ON România, Volker Raffel, și directorul general al E.ON Energie România, Claudia Griech.

Validarea cererilor de plată către ANRE

Tema principală a fost accelerarea verificării și validării cererilor de plată de către ANRE, precum și urgentarea plăților către furnizori, care au suportat inițial diferența dintre costurile reale și prețurile plafonate la electricitate și gaze. Potrivit mecanismului de compensare, aceste sume urmează să fie rambursate de stat.

„La nivelul Guvernului sunt luate măsuri pentru fluidizarea procedurilor de validare a cererilor de plată și pentru asigurarea fondurilor necesare decontării sumelor restante”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

Schemele de plafonare

Discuțiile au vizat și perioada de după expirarea schemelor de plafonare. Mecanismul pentru energie electrică s-a încheiat la 1 iulie 2025, iar cel pentru gaze naturale rămâne valabil până la 31 martie 2026. Oficialii au abordat și tema liberalizării prețului la gaze, programată de la 1 aprilie 2026, precum și reglementările necesare pentru funcționarea corectă a pieței angro.

„Mecanismul de compensare și plafonare a prețurilor finale la energie electrică a fost aplicat până la 1 iulie 2025, iar cel pentru plafonarea prețurilor finale la gaze naturale va fi în vigoare până la 31 martie 2026. În acest context, premierul Ilie Bolojan și reprezentanții E.ON. România au discutat și aspecte legate de reglementările în domeniul energiei, în perspectiva liberalizării prețului la gaze naturale începând cu 1 aprilie 2026, după încetarea schemei de plafonare și compensare a prețului final la gaze naturale”, se arată în comunicat.

Reprezentanții E.ON au adus în atenție și investițiile în extinderea și modernizarea rețelelor de gaze, în contextul obiectivului României de a-și crește capacitatea de producție.

La întâlnire au mai fost prezenți președintele ANRE, George Niculescu, și secretarul de stat din Cancelaria Prim-Ministrului, Dragoș Hotea.

Cele mai noi

