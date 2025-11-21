Prima pagină » Actualitate » Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”

Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”

21 nov. 2025, 14:17, Actualitate
Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
Prima reacție a senatoarei POT după atacul cu ranga dintr-o parcare din București

Senatoarea POT Valentina Aldea a confirmat atacul cu ranga dintr-o parcare din București. Ea a venit cu o primă reacție după ce o femeie s-a năpustit asupra ei cu o bară metalică.

Prima reacție a Valentinei Aldea după atacul cu ranga

”Violența nu trebuie să devină un act de normalitate socială, indiferent împotriva cui este îndreptată. Ieri am trăit unul din cele mai grele momente din viața mea. Am fost atacată în plină stradă, am fost lovită, iar mașina mi-a fost vandalizată.

Da, sunt parlamentar, dar înainte de asta sunt un om ca toți oamenii. Din păcate, în ciuda faptului că am fost lovită fără motiv, doar pentru că o persoană cu un comportament profund dezechilibrat mă hărțuiește, acesta nu este un motiv să se scrie neadevăruri despre mine. Vreau să menționez cât se poate de clar, nu am legătură cu această femeie și nu i-am lezat familia niciodată cu nimic”, a declarat Valentina Aldea pentru Mediafax.

”Rog presa să nu mai scrie neadevăruri, pentru că societatea are o responsabilitate uriașă în a preveni și a combate fenomenul violenței. Ce am pățit eu nu este subiect de bășcălie, am fost la poliție și am depus plângere, iar ulterior am fost la IML. Nu vă doresc niciodată să treceți prin ce am trecut eu ieri.

Violența nu e un subiect de bășcălie, e un fenomen social grav cu care România se confruntă. Fac apel la atât la presă, cât și la români să luptăm împreună împotriva violenței.

Ieri am fost eu, mâine poți fi tu, mama, sora sau fiica ta. Trebuie să oprim orice fel de abuz și de violență în România, iar asta nu este de râs”, a ținut să mai puncteze senatoarea POT.

Senatoarea POT, Valentina Aldea, atacată de o altă femeie cu ranga

Senatoarea POT a intrat în conflict cu soția unui bărbat cu care parlamentara ar avea o relație. Soția s-a deplasat la apartamentul soțului unde ar fi găsit mașina Valentinei în parcare. Ulterior, a provocat un scandal uriaș în fața blocului și i-a zgâriat mașina senatoarei.

Când Valentina Aldea și bărbatul ar fi ieșit din casă, soția i-a atacat cu o bară metalică. Femeile s-au încăierat și senatoarea a sunat la 112 după ce a fost lovită peste mână cu ranga. Ulterior, victima a fost la INML și a obținut certificat medical potrivit căruia necesită 2-3 zile de îngrijire medicală.

