SERIALUL de pe Netflix care a spart toate topurile imediat după lansare, cu peste 145 de milioane de ore de vizionare. Cine joacă în rolul principal

Serialul de pe Netflix cu David Beckham în rolul principal, care are doar patru episoade, a rupt topurile imediat după lansare. Producția e și acum disponibilă pe platforma de streaming, reușind să adune dej peste 145 de milioane de ore de vizionare.

„Beckham” este, de fapt, un documentar – lansat pe Netflix în 2023 – iar acum, după doi ani de la lansare a ajuns să înregistreze cifre record pentru că mulți abonați ai platformei de streaming au vrut să afle povestea acestuia.

Filmul, împărțit în patru părți, spune povestea nevăzută a marelui fotbalist, pornit de la origini modeste și ajuns un adevărat superstar al fotbalului.

Astfel, urmărind această producție, abonații Netflix pot afla mai multe despre David Beckham, dar și despre familia sa.

A fost un perseverent și-a dorit să lupte și iată că în final a găsit echilibrul între iubire, familie, dar și ambiție, scrie Fanatik.

Serialul a fost catalogat ca fiind un „carusel cu emoții”, fiind momente de cădere pentru starul din fotbal, dar și unele cu reușite uriașe, toate acestea contribuind la omul care este astăzi David Beckham.

Mai mult, în urma producției, afacerile fostului mare fotbalist s-au triplat. El a ajuns să bifeze și multe alte colaborări importante de asemenea, iar cifrele sunt unele remarcabile.

Inclusiv vânzările mărcilor sale au crescut la 72,3 milioane de lire sterline în 2023, după lansarea documentarului, ceea ce înseamnă cu 2% mai mari decât în ​​2022.

De cealaltă parte, profiturile au crescut la 28,9 milioane de lire sterline, duble față de cele din anul 2022. Așadar, serialul de pe Netflix cu David Beckham a întrecut orice așteptări.

David Beckham – scurtă biografie

David Beckham s-a născut pe 2 mai 1975 în Leytonstone, în partea de est a Londrei. Părinții săi erau suporteri ai lui FC Manchester United, așa că mergeau des să urmărească meciurile clubului, astfel că fiul lor le-a moștenit dragostea pentru fotbal, dar mai ales pentru această echipă.

Încă din copilărie, David a jucat pentru o echipă locală, numită The Ridgeway Rovers, antrenată de tatăl său, Stuart Underwood și Steve Kirby. Apoi, pe când avea 13 ani, acesta s-a înscris la școala lui Manchester United.

În 1992, semna deja un contract cu echipa de juniori a clubului, iar din acel moment cariera sa în fotbal a prins contur.

David Beckham a jucat pentru Manchester United, Real Madrid, Los Angeles Galaxy, AC Milan, Paris Saint-Germain. Între 15 noiembrie 2000 și 2 iulie 2006, a fost și căpitanul naționalei Angliei.

Acesta este căsătorit cu Victoria Beckham, iar împreună au patru copii: Brooklyn, Romeo, Cruz și Harper.

FOTO – Caracter ilustrativ: Shutterstock