Prima pagină » Actualitate » Sesiune extraordinară la Senat. Ordinea de zi, completată cu două OUG adoptate pe 8 august

Sesiune extraordinară la Senat. Ordinea de zi, completată cu două OUG adoptate pe 8 august

12 aug. 2025, 10:59, Actualitate
Sesiune extraordinară la Senat. Ordinea de zi, completată cu două OUG adoptate pe 8 august

Senatul se reunește, marți, de la ora 11:00, în plen, în cadrul unei sesiuni extraordinare. Pe ordinea de zi a ședinței figurează informarea cu privire la proiectele de lege referitoare la aprobarea unor ordonanțe de urgență adoptate de Guvernul Bolojan la 8 august.

Acestea sunt: proiectul de lege privind aprobarea OUG 38/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

De asemenea, se are în vedere și proiectul de lege privind aprobarea OUG 39/2025 pentru asigurarea finanțării obiectivului de investiții „Sediu nou pentru Spitalul de Urgență Prof. Dr. Dimitrie Gerota”.

Ce a stabilit Executivul

Executivul a aprobat, pe 8 august, un proiect de ordonanță de urgență care stabilește noi măsuri și introduce o procedură revizuită de evaluare și plată a despăgubirilor pentru locuințele și terenurile confiscate în perioada regimului comunist în România.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, prin modificările aduse, se urmărește instituirea unor norme care să asigure un just echilibru între interesele legitime ale beneficiarilor legilor reparatorii, pe de o parte, și, pe de altă parte, interesul general al societății și capacitatea financiară a statului de a suporta despăgubirile, atunci când restituirea în natură nu mai este posibilă.

Totodată, va fi modificat mecanismul de restituire în natură a imobilelor ce fac obiectul legilor cu caracter reparator. Această modificare urmărește în principal:

  • recunoașterea dreptului ca statul să își recupereze contravaloarea investițiilor;
  • asigurarea echilibrului între dreptul de proprietate al persoanelor îndreptățite și interesul public legat de gestionarea responsabilă a resurselor financiare ale statului;
  • respectarea principiului proporționalității, consacrat și în jurisprudența CEDO.

Pe de altă parte, se are în vedere modificarea mecanismului de evaluare a imobilelor pentru care ANRP acordă despăgubiri. De asemenea, proiectul prevede modificarea mecanismului de plată efectivă a despăgubirilor și plafonarea câștigurilor realizate din tranzacționarea de drepturi.

Această modificare urmărește:

  • extinderea perioadei de eșalonare a plății despăgubirilor, de la 5 la 7 ani, inclusiv pentru dosarele aflate în plată, cu actualizarea sumei cuvenite în ultimul an, prin aplicarea indicelui de creștere a prețurilor de consum;
  • limitarea profitului realizat de persoane fizice/juridice ca urmarea a tranzacționării drepturilor stabilite de ANRP;
  • posibilitatea ca beneficiarii să fie despăgubiți, la solicitarea acestora, într-o singură transă, pentru doar 40% din drepturi.

2 miliarde pentru Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”

Tot pe 8 august, Guvernul a aprobat, prin ordonanță de urgență, asigurarea pentru anul în curs a fondurilor necesare pentru continuarea lucrărilor la noul sediu al Spitalului de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, unitate aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit Guvernului, valoarea totală a proiectului este de peste două miliarde de lei, din care o parte este acoperită prin fonduri nerambursabile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar restul trebuie acoperit din surse naționale.

„Pentru acoperirea contribuției naționale de până la 40% din valoarea contractului, se alocă suma de 250 milioane lei din bugetul Ministerului Afacerilor Interne. Această sumă provine din excedentul generat de activitatea proprie a ministerului, respectiv confecționarea și valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare reflectorizante. Această soluție este necesară întrucât bugetul de stat poate acoperi, potrivit legislației în vigoare, doar 25% din contribuția națională, nu întreaga sumă necesară”, preciza Executivul la momentul respectiv.

Contractul de finanțare pentru construirea noului sediu a fost semnat în ianuarie 2024, iar valoarea totală stabilită este de 2,04 miliarde lei.

Citește și

ACTUALITATE INCENDIU de vegetație uscată la granița județelor Ilfov și Giurgiu. Pompierii intervin de urgență
12:48
INCENDIU de vegetație uscată la granița județelor Ilfov și Giurgiu. Pompierii intervin de urgență
ACTUALITATE Locurile în care poți să fi amendat dacă parchezi chiar dacă ai plătit taxa de staționare. Care pot fi consecințele suplimentare
12:43
Locurile în care poți să fi amendat dacă parchezi chiar dacă ai plătit taxa de staționare. Care pot fi consecințele suplimentare
ACTUALITATE Statul european în care ajungi la închisoare sau ești amendat dacă lași gunoi pe stradă. Ce se întâmplă dacă arunci un muc de țigară pe jos
12:37
Statul european în care ajungi la închisoare sau ești amendat dacă lași gunoi pe stradă. Ce se întâmplă dacă arunci un muc de țigară pe jos
POLITICĂ Victor Ponta anunță: „Tocmai au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8%. USR moare de grija lui Ion Iliescu”
12:35
Victor Ponta anunță: „Tocmai au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8%. USR moare de grija lui Ion Iliescu”
EXTERNE Summit-ul Trump-Putin declanșează un protest masiv în Alaska: „Împotriva prezenței unui criminal de război internațional”
12:32
Summit-ul Trump-Putin declanșează un protest masiv în Alaska: „Împotriva prezenței unui criminal de război internațional”
VIDEO Mircea Abrudean le sugerează liderilor coaliției să discute informal: „Poate e nevoie de o comunicare mai bună”
12:25
Mircea Abrudean le sugerează liderilor coaliției să discute informal: „Poate e nevoie de o comunicare mai bună”
Mediafax
METEO. Temperaturi neobișnuit de ridicate în primele zile ale lunii septembrie
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Mediafax
Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla: Se va lansa cu 200 de milioane de lei
Click
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Cum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigură
StirileKanalD
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
KanalD
Este oficial! Când începe școala în 2025! Data exactă
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
2025: Dotări obligatorii în mașină, ca să eviți amenzi și puncte penalizare
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Reguli noi pentru gunoi. Schimbare în toată România. Ministrul Mediului: Trebuie să avem un sistem foarte clar de gestionare
Evz.ro
Cseke Atilla vrea liste ale rușinii, deși e ilegal. Gazeta de perete comunistă se întoarce
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
VIDEO Gestul revoltător făcut de Mirabela Dauer: "Tot respectul pentru voce și cântece, dar să știți că nu este la primul derapaj". Motivul pentru care artista a împins un invitat în plin eveniment: "Cu ce o deranja?"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Un nou studiu arată că un obicei considerat de prost gust este chiar benefic în cuplu