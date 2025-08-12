Sesiune extraordinară la Senat. Ordinea de zi, completată cu două OUG adoptate pe 8 august

Senatul se reunește, marți, de la ora 11:00, în plen, în cadrul unei sesiuni extraordinare. Pe ordinea de zi a ședinței figurează informarea cu privire la proiectele de lege referitoare la aprobarea unor ordonanțe de urgență adoptate de Guvernul Bolojan la 8 august.

Acestea sunt: proiectul de lege privind aprobarea OUG 38/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

De asemenea, se are în vedere și proiectul de lege privind aprobarea OUG 39/2025 pentru asigurarea finanțării obiectivului de investiții „Sediu nou pentru Spitalul de Urgență Prof. Dr. Dimitrie Gerota”.

Ce a stabilit Executivul

Executivul a aprobat, pe 8 august, un proiect de ordonanță de urgență care stabilește noi măsuri și introduce o procedură revizuită de evaluare și plată a despăgubirilor pentru locuințele și terenurile confiscate în perioada regimului comunist în România.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, prin modificările aduse, se urmărește instituirea unor norme care să asigure un just echilibru între interesele legitime ale beneficiarilor legilor reparatorii, pe de o parte, și, pe de altă parte, interesul general al societății și capacitatea financiară a statului de a suporta despăgubirile, atunci când restituirea în natură nu mai este posibilă.

Totodată, va fi modificat mecanismul de restituire în natură a imobilelor ce fac obiectul legilor cu caracter reparator. Această modificare urmărește în principal:

recunoașterea dreptului ca statul să își recupereze contravaloarea investițiilor;

asigurarea echilibrului între dreptul de proprietate al persoanelor îndreptățite și interesul public legat de gestionarea responsabilă a resurselor financiare ale statului;

respectarea principiului proporționalității, consacrat și în jurisprudența CEDO.

Pe de altă parte, se are în vedere modificarea mecanismului de evaluare a imobilelor pentru care ANRP acordă despăgubiri. De asemenea, proiectul prevede modificarea mecanismului de plată efectivă a despăgubirilor și plafonarea câștigurilor realizate din tranzacționarea de drepturi.

Această modificare urmărește:

extinderea perioadei de eșalonare a plății despăgubirilor, de la 5 la 7 ani, inclusiv pentru dosarele aflate în plată, cu actualizarea sumei cuvenite în ultimul an, prin aplicarea indicelui de creștere a prețurilor de consum;

limitarea profitului realizat de persoane fizice/juridice ca urmarea a tranzacționării drepturilor stabilite de ANRP;

posibilitatea ca beneficiarii să fie despăgubiți, la solicitarea acestora, într-o singură transă, pentru doar 40% din drepturi.

2 miliarde pentru Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”

Tot pe 8 august, Guvernul a aprobat, prin ordonanță de urgență, asigurarea pentru anul în curs a fondurilor necesare pentru continuarea lucrărilor la noul sediu al Spitalului de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, unitate aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit Guvernului, valoarea totală a proiectului este de peste două miliarde de lei, din care o parte este acoperită prin fonduri nerambursabile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar restul trebuie acoperit din surse naționale.

„Pentru acoperirea contribuției naționale de până la 40% din valoarea contractului, se alocă suma de 250 milioane lei din bugetul Ministerului Afacerilor Interne. Această sumă provine din excedentul generat de activitatea proprie a ministerului, respectiv confecționarea și valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare reflectorizante. Această soluție este necesară întrucât bugetul de stat poate acoperi, potrivit legislației în vigoare, doar 25% din contribuția națională, nu întreaga sumă necesară”, preciza Executivul la momentul respectiv.

Contractul de finanțare pentru construirea noului sediu a fost semnat în ianuarie 2024, iar valoarea totală stabilită este de 2,04 miliarde lei.