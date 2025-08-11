Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Pastila lui Cristoiu: „Decizia PSD: Rămâne la guvernare, dar nu mai merge la ședințele Coaliției. Nu divorțează, dar nu mai fac sex”

Pastila lui Cristoiu: „Decizia PSD: Rămâne la guvernare, dar nu mai merge la ședințele Coaliției. Nu divorțează, dar nu mai fac sex”

Ruxandra Radulescu
11 aug. 2025, 14:29, Știri politice
Pastila lui Cristoiu:

Ion Cristoiu a comentat declarațiile președintelui interimar PSD, Sorin Grindeanu, după ședința unde s-a discutat dacă formațiunea politică va mai rămâne la guvernare. Jurnalistul a conchis ironic: „PSD rămâne la guvernare, dar nu mai merge la ședințele Coaliției până când nu i se îndeplinesc anumite condiții. Altfel spus nu divorțează, dar nu mai fac sex!”. 

Jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu a comentat decizia PSD, după ședința de partid, în cadrul căreia s-a discutat dacă partidul rămâne la guvernare.

„Decizia PSD: Rămâne la guvernare, dar nu mai merge la ședințele Coaliției pînă când nu i se îndeplinesc anumite condiții. Altfel spus nu divorțează, dar nu mai fac sex!”, a precizat Ion Cristoiu.

„Am așteptat încheierea ședinței mult anunțate a Biroului Național Permanent al PSD din această dimineață, ședință profețită ca fiind crucială pentru coaliția de guvernare, și anume dacă PSD va rămâne sau nu în coaliție, dacă va guverna. Cum am aflat că domnul Grindeanu a ieșit din ședință, m-am uitat. Eu nu am înțeles nimic. Rămâne sau nu rămâne? Nu ne-a spus că pleacă. Deci, din punctul acesta de vedere, ne-a spus că rămâne la guvernare, dar nu mai participă la ședințele coaliției.

Îmi dați voie să fac o comparație stupidă? Soțul este nemulțumit de soție, da, nu. Soția e nemulțumită de soț și ea amenință, bă vom divorța. Soțul: „Ai înnebunit? Cum să divorțăm? Nu, domnule, noi rămânem împreună, dar nu mai facem sex”

Ei nu mai revin la ședințele coaliției decât când se va face un pachet. Măi, pleacă sau nu pleacă? Nu. Rămân la guvernare. Ședințele coaliției de guvernare erau o splendidă inutilitate. Nu ținea cont de ele în primul când nu se țineau.”, a transmis Ion Cristoiu.

Citește și

POLITICĂ Sorin Grindeanu se bucură „că există concurență în PSD”: „Titus este un camarad vechi. E un coleg pe care eu îl respect”
14:11
Sorin Grindeanu se bucură „că există concurență în PSD”: „Titus este un camarad vechi. E un coleg pe care eu îl respect”
POLITICĂ PSD se ridică de la masa COALIȚIEI / Sorin Grindeanu cere adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor / Condițiile PSD pentru a reveni
14:10
PSD se ridică de la masa COALIȚIEI / Sorin Grindeanu cere adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor / Condițiile PSD pentru a reveni
NEWS ALERT Sindicaliștii din Educație anunță că vor BOICOTA începerea anului școlar, după discuțiile cu Bolojan
14:07
Sindicaliștii din Educație anunță că vor BOICOTA începerea anului școlar, după discuțiile cu Bolojan
VIDEO Gabriela Firea NU exclude să candideze la Primăria Capitalei: „Vedem, dacă vor avea loc alegerile în primul rând”
14:01
Gabriela Firea NU exclude să candideze la Primăria Capitalei: „Vedem, dacă vor avea loc alegerile în primul rând”
ACTUALITATE Remus Pricopie critică paradoxul Dominic FRITZ: „Decide în coaliția de guvernare, dar nu poate fi parlamentar sau ministru”
13:58
Remus Pricopie critică paradoxul Dominic FRITZ: „Decide în coaliția de guvernare, dar nu poate fi parlamentar sau ministru”
ACTUALITATE Medicii din ambulatoriu, apel către Guvern: „Avem nevoie de finanțare pentru a SUPRAVIEȚUI”
13:31
Medicii din ambulatoriu, apel către Guvern: „Avem nevoie de finanțare pentru a SUPRAVIEȚUI”
Mediafax
Condițiile puse de Grindeanu ca PSD să rămână la guvernare
Digi24
VIDEO Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc polițistului examinator
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Mediafax
Canicula se domolește după 17 august: Vremea în toate regiunile, în următoarele două săptămâni
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Ultima ei apariție a șocat. Acum, vedeta explică de ce fața ei arată așa acum
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Cancan.ro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă, la Limba română. Ce subiecte au avut de rezolvat absolvenţii de liceu
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Trupul unei femei a fost găsit sub apă, legat de greutăți din beton, în Thailanda. Autoritățile investighează crima misterioasă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ești obligat să lași alt șofer să schimbe banda dacă semnalizează? Cine are prioritate și de ce
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Cutremur în cazul Elodia. Dezvăluire despre Cristian Cioacă, la 18 ani de la dispariție: Se uită la ea în fiecare zi!
Evz.ro
Mutare strategică a Ungariei chiar în inima României. Planul pentru o comoară neprețuită
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Criss, despre dansul pe mese al Alexandrinei. Nu a lăsat loc de comentarii: "Dacă vezi acest live vreau să îţi spun că am rămas uimită". Ce i-a spus fosta concurentă din Casa Iubirii după ce a văzut imaginile? Nu se va aștepta la asta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Viermii care mănâncă oase trăiesc în oceanele lumii de cel puțin 100 de milioane de ani
ACTUALITATE Alexandru Muraru, un polițist de 22 de ani din Vrancea, a murit în urma unui accident stupid. „Nu există cuvinte care să aline un asemenea gol”
13:59
Alexandru Muraru, un polițist de 22 de ani din Vrancea, a murit în urma unui accident stupid. „Nu există cuvinte care să aline un asemenea gol”
SPORT Gino IORGULESCU, replică acidă pentru Dan Șucu, după ce acționarul Rapid i-a cerut demisia: „Nu mă pun la mintea lui”
13:59
Gino IORGULESCU, replică acidă pentru Dan Șucu, după ce acționarul Rapid i-a cerut demisia: „Nu mă pun la mintea lui”
ACTUALITATE Ilie Bolojan: „În mod normal, școlile ar trebui să înceapă pe 8 septembrie. Comasările nu AFECTEAZĂ procesul de învățământ”
13:42
Ilie Bolojan: „În mod normal, școlile ar trebui să înceapă pe 8 septembrie. Comasările nu AFECTEAZĂ procesul de învățământ”
ULTIMA ORĂ Ce au decis procurorii în cazul ACCIDENTULUI aviatic de sâmbătă. Mai multe anchete deschise, după ce doi oameni și-au pierdut viața
13:42
Ce au decis procurorii în cazul ACCIDENTULUI aviatic de sâmbătă. Mai multe anchete deschise, după ce doi oameni și-au pierdut viața
POLITICĂ Cornel Nistorescu DESFIINȚEAZĂ USR-ul și pe Nicușor Dan pentru atitudinea față de funeraliile lui Iliescu:”Așa gândesc ei! Cu cinism și cruzime”
13:30
Cornel Nistorescu DESFIINȚEAZĂ USR-ul și pe Nicușor Dan pentru atitudinea față de funeraliile lui Iliescu:”Așa gândesc ei! Cu cinism și cruzime”
POLITICĂ Emil Boc a anunțat luni că „metroul de la Cluj intră în faza subterană”: „Încep lucrările de construcție a puțului de lansare a mașinilor”
13:18
Emil Boc a anunțat luni că „metroul de la Cluj intră în faza subterană”: „Încep lucrările de construcție a puțului de lansare a mașinilor”