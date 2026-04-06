500 lei în plus la pensie, înainte de Paște, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează

500 lei în plus la pensie, înainte de Paște, pentru acești pensionari din România

O anumită categorie de pensionari beneficiază de 500 de lei în plus la pensie, înainte de Paște. Sărbătorile Pascale vin cu vești favorabile pentru acești seniori, iar ajutorul financiar vine de la guvern.

Sărbătorile Pascale vin cu vești importante pentru o anumită categorie de pensionari. Unii dintre seniorii din România vor intra în posesia unor tichete sociale. Pentru a beneficia de acest ajutor financiar, seniorii trebuie să bifeze câteva criterii. Guvernul României ar fi trebuit să ofere ajutoare de 300 – 500 de lei seniorilor care au o pensie sub 3.000 de lei, înainte de Paște. Însă, acest ajutor va fi primit abia luna viitoare.

Cine ar fi trebuit să beneficieze de 500 de lei în plus la pensie

Acești bani, în schimb, nu vor fi oferiți înainte de Paște, așa cum ar fi fost stabilit inițial. Planul consta ca suma de 500 de lei să fie oferită pensionarilor care au venituri lunare de până la 1.500 de lei. De asemenea, tot planul inițial arăta că suma de 400 de lei ar fi trebuit să fie oferită pensionarilor cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei. Totodată, suma de 300 de lei urma să fie revendicată de pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei. Astfel, pe 8 aprilie 2026, pensiile vor fi virate fără aceste ajutoare financiare, notează Newsweek.ro.

Pe de altă parte, vor fi oferite tichete sociale pensionarilor care au o pensie sub 1.800 de lei. Circa 11.839 de pensionari vor primi fiecare câte 10 tichete a câte 10 lei fiecare. În total, 100 de lei. De altfel, tichete sociale vor fi oferite și în Municipiul Botoșani, tot în valoare de 100 de lei.

Cine primește 500 de lei?

Alți seniori care vor beneficia de tichete valorice:

  • La Brașov, tichtele au o valoare de 200 de lei (10 tichete a câte 20 de lei fiecare). Acestea pot fi folosite pentru a cumpăra produse alimentare.
  • La Hârlău, se oferă tichete sociale în valoare de 100 de lei, înainte de Paște, pensionarilor și persoanelor cu handicap.
  • La Cluj-Napoca se oferă tichete sociale de 500 de lei în programul social „Alimente”. Sunt oferite celor peste 9.000 de persoane cu venituri reduse.

