Ce nu se face în Vinerea Mare: Obiceiuri străvechi și ce este strict interzis să speli sau să gătești

Ce nu se face în Vinerea Mare, pe 10 aprilie 2026. Aceasta zi mai poartă denumirea de Vinerea Seacă. Potrivit tradiției, există câteva aspecte care nu ar trebui făcute, în această zi, precum și obiceiuri străvechi care ar trebui respectate. Iate ce este strict interzis să speli sau să gătești.

Creștinii nu ar trebui să facă anumite activități în Vinerea Mare. Anul acesta, ziua pică pe 10 aprilie 2026. Așa cum arată obiceiurile străvechi, în această zi nu se lucra. Practic, oamenii nu aveau să facă muncile câmpului, nici să toarcă, să țese sau să spele. În această zi, doar gospodinele aveau voie să coacă pasca și să frământe aluatul.

„De Vinerea Mare sau Vinerea Seacă, când te scoli, e bine să calci pe un obiect de fier. Pe cel care ţine în această zi în această zi post negru nu-l mai doare capul. În Vinerea Mare nu se seamănă, că n-ar creşte nimic. Cine coase orbeşte. Nu se toarce, nu se ţese, nu se spală. Dacă acreşti borş, vine Necuratul şi se scaldă în el. Tot ce poţi să faci de Vinerea Mare este să frămânţi şi să te speli”, scria Irina Nicolau în „Ghidul sărbătorilor româneşti” (Humanitas, 1998), arată Stirileprotv.ro.

Pasca, „coptura Paștelui”

În această zi se frământă aluatul și se coace Pasca. Aceasta mai este denumită și „coptura Paștelui”. Aluatul este răsucit, iar la mijloc este făcută o cruce. Tradiția arată că este bine să arunci cojile de la ouăle utilizate pentru acest preparat pe o apă curgătoare. Înainte ca pasca să fie pusă în cuptor, se va face semnul crucii pe pereții cuptorului. Se rostesc următoarele cuvinte: „Cruce-n casă, Cruce-n piatră Dumnezeu cu noi la masă, Maica Precesta pe fereastră”.

