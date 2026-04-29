Pentru prima dată după ani de demonstrații militare grandioase, Rusia anunță că parada de 9 Mai din Piața Roșie va avea loc fără coloana de echipament militar, pe fondul crizei operaționale generat de războiul din Ucraina.

Rusia pregătește în acest an o paradă de 9 Mai profund diferită de imaginea de forță militară cu care Kremlinul a obișnuit lumea. Ministerul rus al Apărării a anunțat oficial că tradiționala coloană de tehnică militară nu va mai participa la defilarea din Piața Roșie, eveniment simbolic dedicat victoriei Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în Al Doilea Război Mondial, scrie Reuters.com.

Decizia vine într-un moment sensibil pentru Moscova, în contextul în care războiul din Ucraina continuă să consume resurse militare, economice și umane la o scară uriașă, iar perspectivele unei soluții diplomatice rămân extrem de fragile.

„Mai multe școli militare, corpurile de cadeți, precum și coloana de echipament militar nu vor participa la paradă (…) din cauza situației operaționale actuale”, a declarat Ministerul Apărării al Rusiei, într-un comunicat publicat pe Telegram.

Piața Roșie, fără tancuri

Deși tancurile, lansatoarele de rachete și alte sisteme de armament nu vor mai traversa Piața Roșie, parada nu va renunța complet la componenta de propagandă militară.

Potrivit autorităților ruse, la eveniment vor participa reprezentanți din toate ramurile forțelor armate, iar pe ecrane vor fi difuzate imagini cu militari ruși „îndeplinind sarcini în domeniul operațiunilor speciale militare”, formularea oficială folosită de Kremlin pentru războiul din Ucraina.

Componenta aeriană rămâne, de asemenea, în program, Moscova mizând pe spectacolul din cer pentru a păstra simbolistica de forță asociată acestei zile.

„În timpul părții aeriene a paradei, aeronave ale patrulelor acrobatice ruse vor survola Piața Roșie și, la finalul paradei, piloții avioanelor de luptă Su-25 vor colora cerul Moscovei în culorile drapelului Federației Ruse”, a transmis Ministerul Apărării al Rusiei.

Schimbarea este cu atât mai vizibilă cu cât ediția precedentă a fost una dintre cele mai ample din ultimii ani. Aproximativ 11.000 de militari au defilat atunci în centrul Moscovei, în timp ce tancuri T-90, sisteme de rachete Iskander, drone militare și racheta balistică intercontinentală Yars au fost expuse în Piața Roșie, într-o demonstrație masivă de putere.

La comemorările de anul trecut au fost prezenți și aproape 20 de lideri străini, printre care și Xi Jinping, semnalând atunci sprijin diplomatic pentru Moscova într-un moment tensionat pe scena internațională.

În prezent, ofensiva militară începută de Rusia în februarie 2022 a intrat în al cincilea an, iar conflictul din Ucraina continuă să redefinească echilibrul de securitate din Europa, devenind cel mai sângeros război de pe continent de după Al Doilea Război Mondial.

