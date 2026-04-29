Război în Ucraina, ziua 1525. Rusia recrutează cel puțin 18.000 de luptători străini în 2026

Războiul din Ucraina a intrat, miercuri, 29 aprilie 2026, în a 1525-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Planurile lui Vladimir Putin pentru 2026 prevăd că Moscova va recruta cel puțin 18.500 de luptători străini în Forțele Armate ale Rusiei în 2026. Informația a fost dezvăluită de Agenția de Informații Militare a Ucrainei, cunoscută sub acronimul HUR.

De unde atrage Rusia mercenari

Moscova recrutează luptători străini din țările în curs de dezvoltare încă de la începutul războiului cu Ucraina, în 2022. The Kyiv Independent scrie că rușii oferă soldaților salarii mari, beneficii și cetățenie pentru a lupta alături de ei.

Raportul de informații al HUR are legătură cu proiectul „Vreau să trăiesc”, o linie telefonică de urgență, disponibilă 24 de ore din 24, care îi încurajează pe soldații care luptă de partea Rusiei să se predea forțelor ucrainene.

Potrivit sursei citate, Kremlinul va viza în primul rând cetățenii care trăiesc în țările din Asia Centrală, inclusiv Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan și Tadjikistan. De asemenea, Rusia va continua să-și intensifice recrutarea din țările în curs de dezvoltare din Asia și Africa, concentrându-se pe Bangladesh, Ciad, Sudan și Burundi.

Moscova a stabilit obiective specifice de mobilizare pentru ofițerii care se ocupă de recrutare. Scopul este acela ca luptătorii străini să reprezinte între 0,5% și 3,5% din personalul dintr-o anumită zonă a liniei frontului, în funcție de regiune.

Câți străini luptă pentru Rusia pe frontul din Ucraina

Potrivit Centrului de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război, Ucraina a identificat 27.407 de cetățeni străini care luptă pentru Rusia în acest război. Este o creștere substanțială față de cifra de 18.000 raportată în noiembrie. Moscova a recrutat mercenari din cel puțin 135 de țări.

La începutul lunii martie, cartierul general a transmis că aproape jumătate dintre luptătorii străini pe care i-a identificat proveneau din Asia. Există, însă, și luptători înrolați din statele membre ale UE, inclusiv Italia.

Deși amploarea eforturilor de recrutare nu poate fi verificată în totalitate, o anchetă din aprilie 2025 realizată de publicația independentă rusă Important Stories a identificat peste 1.500 de luptători străini din 48 de țări care s-au alăturat armatei ruse.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, declara în februarie că cel puțin 1.780 de cetățeni din diverse țări africane luptă pentru Rusia.

Coreea de Nord rămâne cel mai mare furnizor de trupe străine. Phenianul a și trimis, anterior, 12.000 de soldați pentru a ajuta la o contraofensivă condusă de Rusia în regiunea Kursk.

