Băutura de dimineață bogată în antioxidanți, mai sănătoasă decât cafeaua și ceaiul de ghimbir, este Matcha, zic unii. Latte-urile Matcha apar din ce în ce mai des în meniurile cafenelelor. Această băutură japoneză devine tot mai populară în Occident.

Deși este tehnic un tip de ceai verde, acesta diferă semnificativ de pliculețele standard de ceai verde disponibile în aproape fiecare supermarket, publică Mirror.

Secretul matcha

Când consumi matcha înghiți întreaga frunză. Băutura este creată din frunze tinere de plante de ceai verde cultivate la umbră. Sunt măcinate într-o pulbere extrem de fină și amestecate cu apă fierbinte înainte de servire. Prin urmare, matcha oferă o gamă distinctă de beneficii pentru sănătate.

Mmatcha este mai valoroasă decât cafeaua?

Profesorul Tim Spector a explorat recent această întrebare în profunzime în podcastul ZOE. Profesorul de genetică și expert în sănătate intestinală a fost însoțit de bucătarul-șef Andrew Kojima și de cofondatorul ZOE, Jonathan Wolf, pentru a examina tot ce aduce matcha, relatează Surrey Live.

Spector a subliniat numărul limitat de cercetări disponibile despre matcha:

„Problema este că matcha nu a fost prea folosită în Occident, așa că nu există studii epidemiologice ample, așa că trebuie să extrapolăm o mare parte din ea doar din studiile despre ceaiul verde. Așadar, presupunem că o mare parte din cercetarea de aici este destul de nouă.”

Matcha este supusă unei procesări minime.

„Are toate lucrurile pe care ne dorim să le vedem într-o mâncare sănătoasă”, a spus el. „Este produs într-un mod artizanal, fără nicio procesare reală, și conține toți acești nutrienți ai plantelor într-o formă foarte concentrată.

Beneficii pentru funcția creierului

Prof. Spector a făcut referire la un studiu japonez care examinează impactul cognitiv al matcha: „Unele studii efectuate pe japonezi în vârstă, un studiu destul de amplu, au arătat îmbunătățiri cognitive, în special la femeile care luau cantități nu foarte mari, doar cred că trei grame pe zi, deci pe o perioadă de 12 săptămâni.”

