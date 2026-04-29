Băutura de dimineață bogată în antioxidanți, mai sănătoasă decât cafeaua și ceaiul de ghimbir, este Matcha, zic unii. Latte-urile Matcha apar din ce în ce mai des în meniurile cafenelelor. Această băutură japoneză devine tot mai populară în Occident.

Deși este tehnic un tip de ceai verde, acesta diferă semnificativ de pliculețele standard de ceai verde disponibile în aproape fiecare supermarket, publică Mirror.

Secretul matcha

Când consumi matcha înghiți întreaga frunză. Băutura este creată din frunze tinere de plante de ceai verde cultivate la umbră. Sunt măcinate într-o pulbere extrem de fină și amestecate cu apă fierbinte înainte de servire. Prin urmare, matcha oferă o gamă distinctă de beneficii pentru sănătate.

Mmatcha este mai valoroasă decât cafeaua?

Profesorul Tim Spector a explorat recent această întrebare în profunzime în podcastul ZOE. Profesorul de genetică și expert în sănătate intestinală a fost însoțit de bucătarul-șef Andrew Kojima și de cofondatorul ZOE, Jonathan Wolf, pentru a examina tot ce aduce matcha, relatează Surrey Live.

Spector a subliniat numărul limitat de cercetări disponibile despre matcha:

„Problema este că matcha nu a fost prea folosită în Occident, așa că nu există studii epidemiologice ample, așa că trebuie să extrapolăm o mare parte din ea doar din studiile despre ceaiul verde. Așadar, presupunem că o mare parte din cercetarea de aici este destul de nouă.”

Matcha este supusă unei procesări minime.

„Are toate lucrurile pe care ne dorim să le vedem într-o mâncare sănătoasă”, a spus el. „Este produs într-un mod artizanal, fără nicio procesare reală, și conține toți acești nutrienți ai plantelor într-o formă foarte concentrată.

Beneficii pentru funcția creierului

Prof. Spector a făcut referire la un studiu japonez care examinează impactul cognitiv al matcha: „Unele studii efectuate pe japonezi în vârstă, un studiu destul de amplu, au arătat îmbunătățiri cognitive, în special la femeile care luau cantități nu foarte mari, doar cred că trei grame pe zi, deci pe o perioadă de 12 săptămâni.”

Recomandarea autorului: Studiu. Care sunt diferențele dintre a bea ceai sau cafea la micul dejun în fiecare dimineață

Citește și

JUSTIȚIE Câinele „Guj” l-a dovedit pe „Marcelone”. Traficantul din Iași vindea „șobolani” ca să-și finanțeze viciile
09:20
Câinele „Guj” l-a dovedit pe „Marcelone”. Traficantul din Iași vindea „șobolani” ca să-și finanțeze viciile
EXTERNE James Comey, fostul director al FBI care anchetase o presupusă imixtiune rusească în alegerile prezidențiale din SUA, inculpat pentru a doua oară
08:59
James Comey, fostul director al FBI care anchetase o presupusă imixtiune rusească în alegerile prezidențiale din SUA, inculpat pentru a doua oară
INEDIT Presa vremii: Ce s-a întâmplat la înmormântarea lui Octavian Goga: „În sicriu a fost pus numai buchetul de flori trimis de Hitler”
08:57
Presa vremii: Ce s-a întâmplat la înmormântarea lui Octavian Goga: „În sicriu a fost pus numai buchetul de flori trimis de Hitler”
FLASH NEWS Se construiește o nouă unitate militară în Sibiu. Licitația a fost lansată de MApN. Cât costă proiectul
08:54
Se construiește o nouă unitate militară în Sibiu. Licitația a fost lansată de MApN. Cât costă proiectul
REACȚIE Mesajul lui Petrișor Peiu despre programul SAFE: „România se împrumută de la UE ca să sprijine economiile altor state”
08:53
Mesajul lui Petrișor Peiu despre programul SAFE: „România se împrumută de la UE ca să sprijine economiile altor state”
ANUNȚ Sfârșit tragic după accidentul de la Amzacea. Tânăra de 21 de ani care a intrat cu mașina în pom a murit
08:44
Sfârșit tragic după accidentul de la Amzacea. Tânăra de 21 de ani care a intrat cu mașina în pom a murit
Mediafax
Miruță: Ce a dat PSD AUR-ului ca să ajute să treacă puntea asta fără să intre la guvernare?
Digi24
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV lui Ian, pentru cele 17 săptămâni la Desafio? Suma e colosală
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cinci indicii din războiului din Iran care arată că NATO nu este pregătită să lupte cu Rusia
Mediafax
Grindeanu: Dacă vrem să schimbăm ceva, vrem să schimbăm primul ministru, în niciun caz președintele
Click
Imaginea suferinței. Eugen Cristea face parastasul de un an al soției: „Numai eu știu ce-i în sufletul meu.” Câți bani primește din „Liceenii”?
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Cancan.ro
A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul Sănătății cere anchetă
Ce se întâmplă doctore
Exercițiile pe care Anca Țurcașiu le face acasă pentru a se mențină slabă și tonifiată la 55 de ani
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Descopera.ro
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Descopera.ro
Mâinile nu mint? Noua obsesie din industria frumuseții mută atenția dincolo de pielea feței

