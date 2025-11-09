Prima pagină » Actualitate » Sfaturi UTILE pentru șoferi, în sezonul rece. Cum alegi corect anvelopele de iarnă

09 nov. 2025, 15:55, Actualitate
Sfaturi UTILE pentru șoferi, în sezonul rece. Cum alegi corect anvelopele de iarnă
FOTO - Caracter ilustrativ: colaj Envato

Odată cu scăderea temperaturilor exterioare, anvelopele de iarnă devin mai importante decât orice altă dotare a mașinii, fiind singura zonă de contact cu asfaltul, iar – dacă le alegi greșit – sistemele electronice doar încearcă să compenseze.

Alegerea corectă începe cu înțelegerea materialelor și a desenului benzii de rulare, scrie Playtech. Compusul devine mai moale sau mai tare, în funcție de sezon, iar canelurile se proiectează pentru apă, zloată, zăpadă sau asfalt fierbinte. Astfel apar diferențele reale dintre vară, iarnă și all-season.

De exemplu, anvelopa de vară este gândită pentru asfalt uscat sau ud la temperaturi medii și ridicate, iar compusul său rămâne ferm la 10–40°C, asigurând frânare scurtă și stabilitate la schimbări de bandă ori la frânări în viraj.

Canalele late longitudinale și blocurile rigide limitează acvaplanarea și păstrează direcționalitatea pe ploaie. Când termometrul coboară spre 7°C și sub, acest compus se întărește vizibil, iar aderența pe asfalt rece scade.

Pe zăpadă sau polei, o anvelopă de vară devine imprevizibilă, chiar dacă are profil încă „adânc”. Dacă circuli mult primăvara-vara-toamna, pe șosele curate și parcurgi rar drumuri montane iarna, setul de vară îți oferă precizie și distanțe de frânare mai scurte în sezonul cald.

În schimb, anvelopa de iarnă folosește un compus cu mai mult siliciu și cauciuc moale, care rămâne flexibil sub 7°C. Mii de lamelații fine „muşcă” din gheață sau zloată, iar canalele transversale evacuează apa și zăpada topită.

Pe zăpadă compactă, fenomenul „zăpadă pe zăpadă” crește aderența, motiv pentru care, în aceleași condiții, se va opri mai scurt decât o anvelopă all-season.

Astfel, trebuie căutat marcajul 3PMSF (fulgul de nea pe munte cu trei vârfuri), pentru că „M+S” singur nu garantează performanță de iarnă.

Conform legii, în România trebuie să ai anvelope marcate pentru iarnă când circuli pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei; all-season cu 3PMSF sunt acceptate.

Dacă urci des pe drumuri montane, pleci dimineața devreme sau tractezi, setul dedicat de iarnă rămâne cea mai sigură alegere, potrivit sursei citate.

Anvelope de iarna, sursa foto: Envato

FOTO – caracter ilustrativ: Envato

Anvelopele all-season combină un compus intermediar cu profil inspirat din iarnă și zone mai rigide, apropiate de vară. Avantajul este acela că nu mai trebuie să schimbi roțile de două ori pe an.

Însă, compromisul vine în situațiile limită: pe asfalt fierbinte, distanța de frânare poate fi mai mare decât la o vară bună, iar pe zăpadă adâncă vei simți că trage mai greu decât o iarnă dedicată.

Sunt potrivite, dacă mergi cu mașina mai mult în oraș, pe distanțe scurte-medii. Dacă rulezi mai ales urban, rar întâlnești zăpadă și vrei simplitate, un set all-season bun cu 3PMSF îți acoperă nevoile fără bătăi de cap.

Dacă mergi mult mixt, inclusiv drumuri montane sau plecări matinale iarna, iar vara circuli pe autostradă la ritm constant, seturile separate vară + iarnă îți oferă cea mai bună marjă de siguranță și control.

Oricum, indiferent ce alegi, păstrează presiunea corectă, urmărește uzura și nu amâna înlocuirea când apar crăpături, bășicări sau vibrații persistente. În acest fel, vei evita cheltuieli mai mari și vei păstra manevrabilitatea mașinii în orice sezon.

