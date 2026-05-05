Patrick de Hillerin demontează o mare minciună spusă de Bolojan în timpul discursului de la moțiune

Într-un mesaj postat pe Facebook, Patrick de Hillerin demontează una dintre minciunile rostite de Ilie Bolojan în timpul discursului din Parlament. Premierul a vorbit, înainte de votul pe moțiune, despre situația de la Hidroelectrica.

Printre altele, Bolojan a susținut că această companie de stat „preferă să stea pe profit în loc să facă investiții”.

Patrick de Hillerin: „Minciună bolojaniană”

Jurnalistul Patrick de Hillerin remarcă ușurința cu care premierul României ascunde realitatea. În chestiunea profitului obținut de Hidroelectrica, el a ținut să arate cum stau lucrurile, de fapt, demontând o nouă minciună rostită de la tribuna Parlamentului de șeful Executivului.

„Minciună bolojaniană: «Hidroelectrica preferă să stea pe profit în loc să facă investiții».

Fake.

Guvernul român cere Hidroelectrica să repartizeze 90% din profit prin dividende. Nu este decizia Hidroelectrica, ci a tuturor guvernelor din ultimii ani, inclusiv guvernul Bolojan”, a scris pe pagina de Facebook Patrick de Hillerin.

Bolojan: „Am fi putut avea energie mai ieftină”

În ultimele zile, primul-ministru s-a lansat într-o serie de atacuri la adresa șefilor Hidroelectrica. El a acuzat conducerea companiei că „preferă să facă profituri şi să aibă bonusuri de performanţă de 150.000 – 180.000 de euro, pe lângă salariile mari”, în loc să investească în dezvoltarea societății.

„Când Hidroelectrica alege profitul pe termen scurt şi bonusurile în locul investiţiilor strategice, pierd nu doar compania, ci mai ales românii, care ajung să plătească o energie mai scumpă decât ar fi fost necesar”, a scris Bolojan pe Facebook.

Ulterior, el a redat declarațiile făcute într-un interviu pentru Rock FM:

„În aceşti ani, Hidroelectrica a făcut puţine investiţii. Au preferat să facă profituri. Dacă lângă fiecare baraj care este pe cursul apei, nu în zona montană, care trebuie să funcţioneze, pentru că nu poţi opri apa, am fi montat de un an, doi nişte baterii de stocare, în aşa fel încât toată producţia între orele de la prânz să fie stocată şi să fie eliberată seara, ar fi însemnat profituri mai mari pentru Hidroelectrica şi ar fi însemnat preţuri cu 20 – 30% mai mici pe piaţa de energie din România pentru cetăţenii noştri. Dar, au preferat să ia bonusuri de performanţă de 150.000 – 180.000 de euro, pe lângă salariile mari pe care le au, în loc să facă aceste investiţii. Este un alt exemplu de ce înseamnă să-şi baţi joc de banul public nefăcând investiţii”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ziua moțiunii de cenzură împotriva Guvernului. Gavrilă (POT): „USR, exterminatorii României!”

Alina Gorghiu: „Veți vedea azi cum arată bucuria nebunilor în plin blocaj politic”

Bolojan a ajuns să fie susținut de cei pe care îi consideră „extremiști”. Parlamentarii UNIT nu votează moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR

George Simion este convins că moțiunea de cenzură va trece. Pe ce se bazează președintele AUR