CNAIR: Au fost semnate contractele pentru 62 km din autostrada A7 Pașcani – Suceava

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat semnarea contractelor pentru tronsonul A7 Pașcani – Suceava, care însumează 62 de kilometri de autostradă. Proiectul este realizat în parteneriat cu antreprenorul român Spedition UMB și include etapele de proiectare și execuție.

Contracte semnate pentru tronsonul Pașcani – Suceava

Directorul general al Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat, vineri, semnarea contractelor pentru tronsonul A7 Pașcani – Suceava.

„Am semnat, alături de antreprenorul român, Spedition UMB, contractele pentru tronsonul A7 Pașcani–Suceava! Sunt 62 de km noi de autostradă care leagă Bucovina de Moldova și de Muntenia.

Pentru naveta care acum se face zilnic pe DN2. Pentru ambulanțele care nu vor mai pierde ore în trafic. Pentru copiii care vor putea ajunge la bunici în 60 de minute în loc de patru ore. Pentru investitorii care până acum ocoleau zona.

Pentru ei se construiește și această autostradă! Am ales 1 mai, Ziua Muncii, pentru că este și ziua celor care construiesc cu mâinile lor.”, a transmis șeful CNAIR, pe pagina sa de Facebook.

Etapele următoare ale proiectului

Potrivit lui Cristian Pistol, în perioada următoare va începe etapa de proiectare, care va dura 6 luni, după care vor fi demarate lucrările în șantier, cu o durată estimată de 24 de luni.

„Pas cu pas, cu termene clare, conectăm regiunile istorice ale României printr-o rețea rutieră de mare viteză. Drumuri bune!”, a adăugat Pistol.

Recomandarea autorului: