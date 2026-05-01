Prima pagină » Știri externe » Cutremur la Bienala de la Veneţia. Juriul a demisionat în bloc din cauza participării Rusiei şi Israelului, condamnate de CPI

Cutremur la Bienala de la Veneţia. Juriul a demisionat în bloc din cauza participării Rusiei şi Israelului, condamnate de CPI

Bienala de la Venetia. Foto: touristitaly.com

Juriul Bienalei de la Veneţia din 2026, care acordă marile premii ale faimoasei expoziţiei de artă mondială, a anunţat joi că şi-a dat demisia. Motivul invocat este particjparea Rusiei și Israelului, țări agresoare în două mari războaie. 

Ştirea a fost publicată pe contul de Instagram al revistei e-flux, însă nu s-a oferit o explicaţie oficială pentru această decizie. Declaraţia a fost semnată de cele 5 membre: Solange Oliveira Farks (preşedintă), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma şi Giovanna Zapperi.

Declarație sumară a 5 membre ale juriului

Iată declaraţia completă: „Începând cu data de 30 aprilie 2026, noi, juriul internaţional selectat de Koyo Kouoh, directorul artistic al celei de-a 61-a ediţii a Bienalei de la Veneţia, intitulată «In Minor Keys», ne-am dat demisia. Facem acest lucru în conformitate cu Declaraţia noastră de intenţie publicată la 22 aprilie 2026”.

Componenţa juriului a fost anunţată de Bienală la 22 aprilie, într-un comunicat. Se preciza că, din cauza decesului neaşteptat al lui Kouoh în mai 2025, consiliul de administraţie al Bienalei, format din 4 persoane, a selectat membrii juriului. Însă, la scurt timp după anunţarea rezultatelor, juriul a emis o declaraţie detaliată, publicată în 23 aprilie.

Sunt refuzate pavilioanele țărilor acuzate de CPI de crime împotriva umanității

Declarația preciza că nu va lua în considerare pavilioanele naţionale ale ţărilor care sunt acuzate de crime împotriva umanităţii de către Curtea Penală Internaţională (CPI). Decizia ar avea un impact direct asupra participării Israelului şi Rusiei.

În prezent, o mare parte a lumii artistice internaţionale se pregăteşte să sosească la La Serenissima în acest weekend. Zilele de avanpremieră pentru profesionişti încep marţi, 5 mai. Nu este încă clar dacă juriul a fost rugat de Bienală să-şi dea demisia.

O declaraţie transmisă revistei ARTnews mai arată că organizatorii vor amâna ceremonia de decernare a Leilor de Aur pentru 22 noiembrie, ultima zi a Bienalei. Evenimentul era programat iniţial înaintea deschiderii expoziţiei pentru public, pe 9 mai. În comunicarea sa, Bienala a invocat „caracterul excepţional al actualei situaţii geopolitice internaţionale”.

Nu vor mai fi acordați celebrii Lei de Aur

În plus, Bienala din 2026 nu va acorda, de fapt, Leii de Aur. În schimb, publicul va vota pentru doi „Lei ai vizitatorilor”. Vor fi acordaţi „celui mai bun participant la cea de-a 61-a expoziţie In Minor Keys de Koyo Kouoh” şi „celei mai bune participări naţionale la cea de-a 61-a expoziţie”. Sunt cele două premii acordate în mod obişnuit de juriul Bienalei.

În declaraţia din 23 aprilie, membrii juriului au invocat că au „o responsabilitate faţă de rolul istoric al Bienalei ca platformă care leagă arta de problemele urgente ale epocii sale”. 

Replica Israelului

De notat că declaraţia a fost ţinta unor critici acerbe din partea Israelului. Pe rețeaua X, Ministerul israelian al Afacerilor Externe a calificat decizia drept „o contaminare a lumii artistice”. Care a transformat această ediţie a Bienalei „într-un spectacol de îndoctrinare politică falsă şi anti-israeliană”.

Și Belu-Simion Fainaru, artist de origine română care reprezintă Israelul, a avut o reacție. Declaraţia juriului „creează un mediu ostil şi degradant”, spune Fainaru. Mai mult, „şi-a depăşit mandatul”, punând Israelul într-o „poziţie de inegalitate”.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe