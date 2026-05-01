Oficialii americani spun care este adevăratul cost al războiului din Iran. Cifra este dublă față de cât a declarat Pentagonul

Potrivit unor oficiali americani familiarizați cu evaluările interne ale costului războiului din Iran, cifra este aproape dublă față de estimările oferite de secretarul Apărării, Pete Hegseth, în mărturia depusă în fața Congresului, scrie CBS News.

În mărturia depusă miercuri la Capitoliu, oficialii Pentagonului au estimat costul Operațiunii Epic Fury la aproximativ 25 de miliarde de dolari, o cifră care însă nu a luat în calcul și echipamentele deteriorate sau distruse, instalațiile militare americane avariate, costul staționării trupelor SUA în Orientul Mijlociu și alte multe variabile.

În timp ce secretarul Apărării, Pete Hegseth, și generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme, au apărut în fața parlamentarilor săptămâna aceasta pentru a apăra cererea Pentagonului de buget de 1,5 trilioane de dolari pentru anul 2027, oficiali americani familiarizați cu evaluările interne au sugerat că prețul războiului este mai aproape de 50 de miliarde de dolari până acum.

Vor dura ani de zile până când SUA vor reface stocurile de armament

Va fi nevoie de timp și bani pentru a înlocui munițiile pe care SUA le folosesc în Iran, a spus Mark Cancian, consilier senior în cadrul Departamentului de Apărare și Securitate al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale. Cancian a precizat că va dura „câțiva ani” pentru a readuce nivelurile de muniții la nivelul de la începutul conflictului, nivel pe care planificatorii războiului îl considerau prea mic înainte de începerea războiului.

Stocurile de armament ale Statelor Unite se află acum sub presiune din cauza conflictelor simultane din Ucraina și Orientul Mijlociu. Potrivit mai multor rapoarte, refacerea stocurilor de armament utilizate de SUA în prima lună a conflictului cu Iranul va dura între 1 și 5 ani, în funcție de tipul de muniție folosit. Spre exemplu, pentru refacerea stocurilor de rachete PAC-3, folosite pentru sistemul Patriot, este nevoie de aproximativ trei ani și jumătate. Pentru refacerea stocurilor de rachete Tomahawk, este nevoie de până la patru ani, în condițiile în care s-au folosit circa 30% din totalul disponibil.

Situația este oarecum critică întrucât industria de apărare americană nu poate produce rachete la fel de repede pe cât au fost consumate în primele săptămâni ale operațiunii împotriva Iranului.

