Prima pagină » Știri externe » Oficialii americani spun care este adevăratul cost al războiului din Iran. Cifra este dublă față de cât a declarat Pentagonul

Potrivit unor oficiali americani familiarizați cu evaluările interne ale costului războiului din Iran, cifra este aproape dublă față de estimările oferite de secretarul Apărării, Pete Hegseth, în mărturia depusă în fața Congresului, scrie CBS News.

În mărturia depusă miercuri la Capitoliu, oficialii Pentagonului au estimat costul Operațiunii Epic Fury la aproximativ 25 de miliarde de dolari, o cifră care însă nu a luat în calcul și echipamentele deteriorate sau distruse, instalațiile militare americane avariate, costul staționării trupelor SUA în Orientul Mijlociu și alte multe variabile.

În timp ce secretarul Apărării, Pete Hegseth, și generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme, au apărut în fața parlamentarilor săptămâna aceasta pentru a apăra cererea Pentagonului de buget de 1,5 trilioane de dolari pentru anul 2027, oficiali americani familiarizați cu evaluările interne au sugerat că prețul războiului este mai aproape de 50 de miliarde de dolari până acum.

Vor dura ani de zile până când SUA vor reface stocurile de armament

Va fi nevoie de timp și bani pentru a înlocui munițiile pe care SUA le folosesc în Iran, a spus Mark Cancian, consilier senior în cadrul Departamentului de Apărare și Securitate al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale. Cancian a precizat că va dura „câțiva ani” pentru a readuce nivelurile de muniții la nivelul de la începutul conflictului, nivel pe care planificatorii războiului îl considerau prea mic înainte de începerea războiului.

Stocurile de armament ale Statelor Unite se află acum sub presiune din cauza conflictelor simultane din Ucraina și Orientul Mijlociu. Potrivit mai multor rapoarte, refacerea stocurilor de armament utilizate de SUA în prima lună a conflictului cu Iranul va dura între 1 și 5 ani, în funcție de tipul de muniție folosit. Spre exemplu, pentru refacerea stocurilor de rachete PAC-3, folosite pentru sistemul Patriot, este nevoie de aproximativ trei ani și jumătate. Pentru refacerea stocurilor de rachete Tomahawk, este nevoie de până la patru ani, în condițiile în care s-au folosit circa 30% din totalul disponibil.

Situația este oarecum critică întrucât industria de apărare americană nu poate produce rachete la fel de repede pe cât au fost consumate în primele săptămâni ale operațiunii împotriva Iranului.

Cât va costa prima navă de luptă din clasa „Trump” a marinei americane. Suma depășește costul celui mai mare portavion modern al SUA

Donald Trump a vorbit despre OZN-uri în prezența echipajului NASA care a mers spre Lună. Reacția amuzantă a astronauților

Trump și Putin au vorbit la telefon peste o oră și jumătate. Președintele rus a cerut un armistițiu temporar în Ucraina. Care este motivul

FLASH NEWS Conducerea din Iran este divizată cu privire la negocierile cu SUA. O scrisoare trimisă către liderul suprem, Mojtaba Khamenei, dovedește acest lucru
13:32
Conducerea din Iran este divizată cu privire la negocierile cu SUA. O scrisoare trimisă către liderul suprem, Mojtaba Khamenei, dovedește acest lucru
CONTROVERSĂ Cutremur la Bienala de la Veneţia. Juriul a demisionat în bloc din cauza participării Rusiei şi Israelului, condamnate de CPI
13:06
Cutremur la Bienala de la Veneţia. Juriul a demisionat în bloc din cauza participării Rusiei şi Israelului, condamnate de CPI
RĂZBOI Lovitură nocturnă în Marea Neagră: Kievul anunță avarierea unor nave care păzeau „Podul lui Putin”
12:24
Lovitură nocturnă în Marea Neagră: Kievul anunță avarierea unor nave care păzeau „Podul lui Putin”
RĂZBOI Atac masiv al Rusiei cu 210 drone în Ucraina: blocuri lovite în Odesa, benzinării și infrastructură critică, în flăcări la Harkov
11:50
Atac masiv al Rusiei cu 210 drone în Ucraina: blocuri lovite în Odesa, benzinării și infrastructură critică, în flăcări la Harkov
FLASH NEWS Regele Charles al III-lea, primit cu onoruri în Bermuda după vizita istorică de la Casa Albă care a cucerit America
11:17
Regele Charles al III-lea, primit cu onoruri în Bermuda după vizita istorică de la Casa Albă care a cucerit America
FLASH NEWS Gest neașteptat al lui Trump după întâlnirea cu Regele Charles al III-lea de la Casa Albă: whisky-ul scoțian scapă de taxe
10:25
Gest neașteptat al lui Trump după întâlnirea cu Regele Charles al III-lea de la Casa Albă: whisky-ul scoțian scapă de taxe
Mediafax
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Cancan.ro
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cât de pregătită este România pentru o nouă criză mondială. „Va fi mult mai periculoasă decât cea din 2008”
Mediafax
Tentativă de asasinat asupra prințeselor Amalia și Alexia, dejucată în Olanda
Click
Secretele alimentației Reginei Elisabeta. Ce mânca la micul dejun pentru a se menține în formă
Digi24
„Cum să urmărești haosul politic din România ca un profesionist”. Politico: Încăpățânarea lui Bolojan a supărat PSD. Simion profită
Cancan.ro
Se întoarce iarna în România. Meteorologii Accuweather anunță ninsori ca în mijlocul iernii
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal să faci distribuție sau curierat?
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Apneea în somn poate avea consecințe devastatoare asupra corpului
CONTROVERSĂ Gheorghe Piperea despre Rheinmetall: „E mai rea decât Pfizer” și controlul marilor fonduri globale asupra industriei de apărare
13:31
Gheorghe Piperea despre Rheinmetall: „E mai rea decât Pfizer” și controlul marilor fonduri globale asupra industriei de apărare
REACȚIE Şi Grupul PACE reacţionează la mailurile trimise parlamentarilor de vicepremierul Oana Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm la vedere”
13:12
Şi Grupul PACE reacţionează la mailurile trimise parlamentarilor de vicepremierul Oana Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm la vedere”
INFRASTRUCTURĂ CNAIR: Au fost semnate contractele pentru 62 km din autostrada A7 Pașcani – Suceava
12:56
CNAIR: Au fost semnate contractele pentru 62 km din autostrada A7 Pașcani – Suceava
ULTIMA ORĂ Oana Gheorghiu i-a scris social democratului Adrian Câciu să nu voteze moţiunea. Câciu i-a răspuns: „Pa, Oana! Ia-l şi pe Ilie”
12:44
Oana Gheorghiu i-a scris social democratului Adrian Câciu să nu voteze moţiunea. Câciu i-a răspuns: „Pa, Oana! Ia-l şi pe Ilie”
SĂRBĂTOARE Drumul spre mare de 1 Mai. Cum se circulă acum și care sunt prețurile la carburanți în benzinăriile din Costinești, Mangalia și de pe autostradă
12:38
Drumul spre mare de 1 Mai. Cum se circulă acum și care sunt prețurile la carburanți în benzinăriile din Costinești, Mangalia și de pe autostradă
CONTROVERSĂ Ponta, atac frontal la Kovesi în presa elenă: „A fost promovată de unele cercuri ale serviciilor de informații/Grecia a fost găsită țap ispășitor”
12:24
Ponta, atac frontal la Kovesi în presa elenă: „A fost promovată de unele cercuri ale serviciilor de informații/Grecia a fost găsită țap ispășitor”

Cele mai noi

Trimite acest link pe