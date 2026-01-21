Sicilia se confruntă cu o situație de urgență majoră după ce furtunile violente au devastat regiunea. Autoritățile au instituit alertă roșie în nord-estul insulei, după ce mai multe zone urbane au fost inundate, cele mai grave efecte fiind în zona Messina, liniile electrice au fost distruse, mult drumurii fiind blocate. Deja peste 200 de persoane au fost evacuate din calea viiturilor.

Regiunea Sicilia a fost lovită de un nou val de vreme extremă, caracterizat prin vânt puternic, ploi torențiale și furtuni intense. Agenția regională pentru protecție civilă a instituit alertă roșie pentru noaptea de 19 spre dimineața zilei de 20 ianuarie 2026, starea de urgență afectând cea mai mare parte a insulei.

De la centrul de operațiuni avansate din San Giovanni la Punta, directorul general al Protecției Civile regionale, Salvo Cocina, coordonează intervențiile, fiind în contact permanent cu președintele regiunii, Renato Schifani, scrie Tfnweb.it.

Echipele de salvatori și voluntari intervin fără pauză pentru îndepărtarea copacilor doborâți, a resturilor și a structurilor devenite periculoase.

Numărul persoanelor evacuate din provinciile Messina, Catania și Siracuza a ajuns la aproximativ 200, cea mai critică situație fiind raportată în zona Messina.

Mașină, înghițită de ape cu tot cu șofer

În Santa Teresa di Riva, pe malul mării Barracca, o furtună violentă a provocat prăbușirea unui drum deja avariat anul trecut. O groapă formată în carosabil a înghițit o mașină aflată în trafic, șoferul fiind salvat și transportat la spital. Autoritățile locale au reiterat apelul de a respecta restricțiile impuse pentru a preveni tragedii.

Pagube semnificative au fost raportate și în alte localități: la Furci Siculo, valurile au distrus bănci și mobilier stradal, iar în Capizzi au fost semnalați bolovani pe carosabil și avarii la un teren de tenis padel. Pe podul Ponte di Merì, de-a lungul SS 113, debitul pârâului Mela s-a dublat, însă autoritățile anunță că situația este, deocamdată, sub control.

În provincia Catania, vântul a smuls acoperișuri, a doborât copaci și a rupt stâlpi de electricitate. La Paternò, malurile râului din zonele Ponte Barca și Ponte Pietralunga sunt monitorizate constant. În Catania și Paternò au fost amenajate spații de cazare de urgență pentru persoanele rămase fără adăpost.

În Valverde, inundațiile provocate de ploile torențiale au impus intervenția Crucea Roșie Italiană, care a acționat cu pompe de apă și personal voluntar. Alte intervenții au avut loc în Enna, Ragusa și Palermo, unde copacii căzuți, alunecările de teren și liniile electrice rupte au blocat drumuri și au izolat temporar mai multe zone.

Școli închise în zeci de localități din Sicilia

Școlile au fost închise în zeci de localități, în special în estul insulei. Președintele Renato Schifani a transmis un apel ferm autorităților locale: „Este esențial ca centrele operaționale municipale să rămână complet dotate cu personal și ca coordonarea între toate instituțiile să fie constantă”.

Protecția Civilă anunță că alerta roșie rămâne în vigoare pentru următoarele 24 de ore în nord-estul Siciliei, în special în zonele dintre Catania și Messina.

În restul insulei, inclusiv în zona Palermo, nivelul de alertă este galben. Ciclonul Harry începe să se deplaseze spre Calabria, ceea ce ar putea aduce o ameliorare treptată a situației în sud-est, însă autoritățile avertizează că următoarele ore rămân extrem de delicate.

Șeful Protecției Civile regionale, Salvo Cocina, avertizează: „Sicilia este afectată de un nou val de vreme rea, iar în următoarele ore condițiile se vor înrăutăți și mai mult, în special în partea de est a insulei”.