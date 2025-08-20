Silvicultorii protestează la Ministerul Mediului. Spun că reforma Romsilva „conţine numeroase erori de ordin juridic şi administrativ”

Silvicultorii vor ieși în stradă, miercuri, și vor protesta în fața Ministerului Mediului. Între 10.00-14.00, aceștia își vor striga nemulțumirile sub fereastra ministrului Diana Buzoianu.

Sindicaliștii din silvicultură scot angajații Romsilva la proteste. Aceștia susțin că reforma pregătită de minister „nu este făcută” corect, „va pune pădurile statului în pericol, va duce la colapsul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi la pierderea locurilor de muncă”, se arată într-un comunicat emis de Romsilva.

„Ministerul care răspunde de păduri refuză să asculte opiniile profesioniştilor din silvicultură şi susţine un proiect elaborat fără niciun studiu de impact, ce conţine numeroase erori de ordin juridic şi administrativ. Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva a atras atenţia încă de la apariţia draftului de proiect de Hotărâre de Guvern care priveşte reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva că proiectul nu este făcut corect. Dacă va fi legiferat de Guvern, actualul proiect de „reformă” va pune pădurile statului în pericol, va duce la colapsul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi la pierderea locurilor de muncă ale silvicultorilor”.

Pe lângă acestea, silvicultorii susțin că proiectul de reorganizare a fost făcut „fără niciun studiu de impact economic, social sau bugetar” ;i sunt puse în pericol aproximativ 500 de locuri de muncă.

La sfârșitul lunii iulie, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a trimis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie raportul Corpului de Control efectuat la Romsilva. Rezultatul a fost acela că șase direcții din țară au înregistrat pierderi semnificative, timp de cinci ani consecutivi, în timp ce alte patru, cel puțin doi ani la rând. Perioade în care s-au acordat bonusuri salariale.

