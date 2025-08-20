Prima pagină » Actualitate » Silvicultorii protestează la Ministerul Mediului. Spun că reforma Romsilva „conţine numeroase erori de ordin juridic şi administrativ”

Silvicultorii protestează la Ministerul Mediului. Spun că reforma Romsilva „conţine numeroase erori de ordin juridic şi administrativ”

Luiza Dobrescu
20 aug. 2025, 09:59, Actualitate
Silvicultorii protestează la Ministerul Mediului. Spun că reforma Romsilva

Silvicultorii vor ieși în stradă, miercuri, și vor protesta în fața Ministerului Mediului. Între 10.00-14.00, aceștia își vor striga nemulțumirile sub fereastra ministrului Diana Buzoianu. 

Sindicaliștii din silvicultură scot angajații Romsilva la proteste. Aceștia susțin că reforma pregătită de minister  „nu este făcută” corect, „va pune pădurile statului în pericol, va duce la colapsul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi la pierderea locurilor de muncă”, se arată într-un comunicat emis de Romsilva.

„Ministerul care răspunde de păduri refuză să asculte opiniile profesioniştilor din silvicultură şi susţine un proiect elaborat fără niciun studiu de impact, ce conţine numeroase erori de ordin juridic şi administrativ.

Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva a atras atenţia încă de la apariţia draftului de proiect de Hotărâre de Guvern care priveşte reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva că proiectul nu este făcut corect.

Dacă va fi legiferat de Guvern, actualul proiect de „reformă” va pune pădurile statului în pericol, va duce la colapsul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi la pierderea locurilor de muncă ale silvicultorilor”.

Pe lângă acestea, silvicultorii susțin că proiectul de reorganizare a fost făcut „fără niciun studiu de impact economic, social sau bugetar” ;i sunt puse în pericol aproximativ 500 de locuri de muncă.

La sfârșitul lunii iulie, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a trimis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie raportul Corpului de Control efectuat la Romsilva. Rezultatul a fost acela că șase direcții din țară au înregistrat pierderi semnificative, timp de cinci ani consecutivi, în timp ce alte patru, cel puțin doi ani la rând. Perioade în care s-au acordat bonusuri salariale.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Sindicaliștii Federației Silva contestă reforma Romsilva și anunță PROTESTE: „Pădurile statului sunt în pericol”

EXCLUSIV | VRAJBĂ în industria de Apărare. Lider sindical Nitramonia: „Înainte de toate, să discutăm cine este ASIAA, se erijează în reprezentanți”

Citește și

AUTO Cine plătește dacă îți lovești mașina pe șoselele pline de gropi din România. Tot ce trebuie să știi despre recuperarea daunelor
10:39
Cine plătește dacă îți lovești mașina pe șoselele pline de gropi din România. Tot ce trebuie să știi despre recuperarea daunelor
JUSTIȚIE Piedone, la secția de Poliție din Bragadiru. Fostul șef ANPC recunoaște că a PLECAT în străinătate, deși e sub control judiciar: „M-am relaxat”
10:27
Piedone, la secția de Poliție din Bragadiru. Fostul șef ANPC recunoaște că a PLECAT în străinătate, deși e sub control judiciar: „M-am relaxat”
ACTUALITATE Adrian Severin: „Americanii au făcut din CHINA o superputere în numele capitalismului”
10:16
Adrian Severin: „Americanii au făcut din CHINA o superputere în numele capitalismului”
SPORT Gigi Becali a găsit atacantul dorit. Are 30 de ani, 2 goluri marcate în acest sezon și vine să-l înlocuiască pe ALIBEC!
10:02
Gigi Becali a găsit atacantul dorit. Are 30 de ani, 2 goluri marcate în acest sezon și vine să-l înlocuiască pe ALIBEC!
ACTUALITATE A fost câștigat un jackpot de 250 de milioane de euro, în Franța! Este cel mai mare premiu din istoria loteriei franceze
09:57
A fost câștigat un jackpot de 250 de milioane de euro, în Franța! Este cel mai mare premiu din istoria loteriei franceze
EXTERNE CASA ALBĂ și-a lansat contul oficial de TikTok. „Bun venit în epoca de aur a Americii”
09:33
CASA ALBĂ și-a lansat contul oficial de TikTok. „Bun venit în epoca de aur a Americii”
Mediafax
Limbajul corporal al lui Trump la întâlnirea cu Zelenski: Ce semnificație are pumnul ridicat în aer
Digi24
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează transferurile și cumulul pensie-salariu
Cancan.ro
A crezut că e o eroare! Ce scria pe factura de curent a unui bărbat din Bihor, după liberalizarea prețului la electricitate
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Mediafax
Cum au ajuns stenogramele din dosarul Piedone în presă. Explicația șefului DNA
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Filmul tragediei de pe A1. Surse: Tinerii s-ar fi aruncat în fața TIR-ului pentru că părinții nu îi lăsau să aibă o relație
Digi24
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Cancan.ro
BREAKING | Un deputat s-a sinucis chiar în clădirea Parlamentului
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu soția lui Daniel Pancu! În tinerețe, Andra Teodorescu făcea senzaţie pe podiumurile de modă
observatornews.ro
A încercat să se sinucidă de două ori într-o singură noapte. Într-un final, femeii din Botoşani i-a ieşit
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
Alertă la granița României! Localnicii, îndemnați să se adăpostească în urma atacului cu drone
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Mai poți conduce dacă nu mai ai puncte pe permisul de conducere? Reguli impuse de noul Cod Rutier 2025
Descopera.ro
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Capital.ro
Șoferii, taxați pe kilometru condus. Măsura pe care o pregătește Guvernul în România. Se va plăti chiar și de 18 ori mai mult
Evz.ro
Școală de sec. XXII. Cu AI la catedră, elevii învață doar două ore pe zi
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
IMAGINI RARE! Nicușor Dan, surprins pe ringul de dans la o nuntă de lângă București, alături de Mirabela Grădinaru și fiul lui, Antim! Familia prezidențială a întors toate privirile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
Câteva din cele mai impresionante invenții ale anului 2024
EDUCAȚIE CALENDARUL anului universitar 2025-2026. Când încep cursurile și care sunt datele vacanțelor la principalele universități din România
10:26
CALENDARUL anului universitar 2025-2026. Când încep cursurile și care sunt datele vacanțelor la principalele universități din România
EXTERNE Phenianul își menține atitudinea ostilă față de Seul/ „Lee Jae-Myung nu este genul de om care va schimba cursul ISTORIEI”
09:57
Phenianul își menține atitudinea ostilă față de Seul/ „Lee Jae-Myung nu este genul de om care va schimba cursul ISTORIEI”
EXTERNE Doi influenceri, RĂNIȚI în timp ce filmau o recenzie culinară după ce o șoferiță a intrat cu mașina într-un restaurant – VIDEO
09:16
Doi influenceri, RĂNIȚI în timp ce filmau o recenzie culinară după ce o șoferiță a intrat cu mașina într-un restaurant – VIDEO
ACTUALITATE Alertă în București. Un bărbat, cetățean străin, a tras 6 focuri de armă în direcția terasei Fredo. Polițiștii de la Secția Omoruri fac cercetări
09:12
Alertă în București. Un bărbat, cetățean străin, a tras 6 focuri de armă în direcția terasei Fredo. Polițiștii de la Secția Omoruri fac cercetări
POLITICĂ Primarul Mangaliei e suspectat de luare de mită/DNA: „Sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza județului Constanța”
09:10
Primarul Mangaliei e suspectat de luare de mită/DNA: „Sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza județului Constanța”