Sindicaliștii Federației Silva contestă reforma Romsilva și anunță PROTESTE: „Pădurile statului sunt în pericol”

Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva critică dur proiectul de reorganizare a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, pe care îl consideră „incorect” și cu „numeroase erori juridice și administrative”. Sindicaliștii cer retragerea documentului aflat în dezbatere publică și anunță proteste miercuri, între orele 10:00-14:00, în fața Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Potrivit acestora, actuala formă a proiectului ar pune în pericol pădurile statului și ar putea duce la „colapsul Romsilva”, prin desființarea a 70% dintre direcțiile silvice județele și pierderea a circa 500 de locuri de muncă.

„Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva a atras atenţia încă de la apariţia draftului de proiect de Hotărâre de Guvern care priveşte reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva că proiectul nu este făcut corect. Dacă va fi legiferat de Guvern, actualul proiect de „reformă” va pune pădurile statului în pericol, va duce la colapsul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi la pierderea locurilor de muncă ale silvicultorilor. Este de neînţeles înverşunarea conducerii Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor în susţinerea acestui proiect eronat”, se arată în comunicatul citat.

Sindicaliștii denunță și o „campanie de denigrare” la adresa personalului silvic, despre care afirmă că este „susținută chiar de autoritățile statului” și care ar fi afectat autoritatea silvicultorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

„Această campanie de denigrare a afectat considerabil atât activitatea administratorului pădurilor statului, cât şi autoritatea personalului silvic aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, alimentând dezbinarea socială, cu consecinţe deosebit de grave (…). Proiectul forţează reorganizarea Romsilva prin desfiinţarea a 70% din numărul de direcţii silvice judeţene, prin separarea activităţilor de producţie cu scopul menţinerii doar a celor «eficiente economic», în detrimentul aspectelor de ordin social, organizatoric şi funcţional, punând în pericol circa 500 de locuri de muncă”, precizează sindicaliştii.

Federația Silva solicită:

retragerea proiectului de Hotărâre de Guvern privind reforma Romsilva

stoparea acțiunilor de discreditare a silvicultorilor

constituirea unui grup de lucru format din specialiști ai Ministerului Mediului, Romsilva, organizații profesionale și sindicate, pentru redactarea unui regulament corect de organizare și funcționare a regiei

„Un proiect făcut de oameni care, cel mai probabil, nu au expertiza profesională necesară pentru a gestiona sectorul silvic românesc şi care, în mod inexplicabil, refuză să colaboreze cu specialiştii. Nu putem accepta ca pădurile statului, pentru care au muncit generaţii întregi de silvicultori, să fie puse în pericol de această «reformă» experimentală. Nu putem fi de acord nici cu punerea în pericol a locurilor noastre de muncă doar pentru că unii conducători efemeri ai destinelor ţării, care nu au gestionat nici măcar un canton silvic, îşi imaginează că au dreptul să facă acest lucru. Nu au acest drept!”, încheie sindicaliştii Federaţiei Silva.

Sursa foto: Profimedia

