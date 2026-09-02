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Colonelul lăudat de Spitalul Militar Constanța pentru profesionalism, acuzat de DNA că a luat mită de la 35 de pacienți

Colonelul lăudat de Spitalul Militar Constanța pentru profesionalism, acuzat de DNA că a luat mită de la 35 de pacienți
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Cu doar 12 zile înainte ca DNA să anunțe punerea sub acuzare a colonelului medic Constantin Ghiță, șeful Secției de Chirurgie de la Spitalul Militar Constanța, unitatea medicală îl prezenta public drept un exemplu de profesionalism și conduită. Pe 21 august, spitalul a publicat un mesaj în care medicul era descris prin calități precum seriozitate, disciplină, responsabilitate, performanță și respect față de pacienți. Doar că medicul a călcat strâmb din 27 iulie încoace și a acceptat în mod repetat bani de la pacienți. Nu e singurul care a mers pe acest drum, la fel a făcut și colegul lui Laurențiu Minea.

Cei doi medici militari sunt acuzați că au luat mită de la paienți

Doi medici militari, ambii colonei, sunt anchetați de DNA pentru luare de mită. În cazul lui Constantin Ghiță, procurorii spun că există suspiciuni că acesta ar fi luat mită în 35 de situații diferite. Laurențiu Marian Minea este suspectat că ar fi luat mită în opt situații, conform Știri pe surse.

Cei doi medici nu au fost arestați, ci au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. În cazul lui Constantin Ghiță, controlul judiciar a fost stabilit pe cauțiune. Medicul trebuie să depună 500.000 de lei în termen de șapte zile. Totodată, acesta nu mai poate exercita profesia în cadrul Spitalului Militar Constanța pe perioada în care se află sub control judiciar.

„Procurorii militari din cadrul Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune, pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 02 septembrie 2026, față de inculpatul GHIȚĂ CONSTANTIN, medic militar chirurg cu grad de colonel, șeful Secției Chirurgie din cadrul Spitalului Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” Constanța, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (35 de acte materiale).
Inculpatul GHIȚĂ CONSTANTIN are obligația de a depune în termen de șapte zile o cauțiune în cuantum de 500.000 de lei, care va fi consemnată pe numele acestuia, la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție.

De asemenea, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar, pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 02 septembrie 2026, față de inculpatul MINEA LAURENȚIU MARIAN, medic militar chirurg cu grad de colonel, în cadrul Spitalului Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” Constanța, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (opt acte materiale)”, conform comunicatului de la DNA.

În locuința medicului s-au găsit sume de bani nejustificate în urma perchezițiilor

Pe 1 septembrie, procurorii au făcut percheziții la locuințele celor doi medici și la Spitalul Militar de Urgență din Constanța. În urma perchezițiilor, anchetatorii spun că au găsit asupra celor doi medici diferite sume de bani pe care aceștia nu au putut să le justifice.

„În cursul zilei de 01 septembrie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, au fost efectuate percheziții la domiciliile inculpaților și la unitatea medicală menționată, împrejurare în care au fost găsite, asupra respectivelor cadre medicale, diferite sume de bani pe care nu le-au putut justifica”, se arată în comunicat.

Constantin Ghiță a luat zilnic sume cuprinse între 100 și 1.000 de lei

În comunicatul de la DNA scrie că în perioada 27 iulie-01 septembrie inculpatul Ghiță Constantin ar fi primit aproape zilnic sume cuprinse între 100 și 1.000 de lei plus alte bunuri de la 35 dintre pacienții care i-au călcat prgul.

„În perioada 27 iulie – 01 septembrie 2026, în calitate de medic militar chirurg, inculpatul Ghiță Constantin ar fi primit, aproape zilnic, cu titlu de mită, sume de bani cuprinse între 100 lei și 1.000 lei, precum și alte bunuri, de la 35 de persoane (pacienți/aparținători), în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu în calitate de medic chirurg, respectiv intervenții chirurgicale și consultații pacienți”, potrivit comunicatului de la DNA.

Medicul Laurențiu Minea a acceptat mită de la 8 pacienți

Celălalt coleg al lui Ghiță, medicul militar chirurg Laurențiu Minea, e acuzat că a luat bani și produse alimentare  de la 8 pacienți în perioada 13 august – 01 septembrie

„În perioada 13 august – 01 septembrie 2026, în calitate de medic militar chirurg, inculpatul Minea Laurențiu Marian ar fi primit cu titlu de mită sume de bani, precum și bunuri alimentare, de la opt (8) de persoane (pacienți/aparținători), în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu în calitate de medic chirurg, respectiv intervenții chirurgicale și consultații pacienți”, se arată în comunicat.

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Constantin Ghiță, lăudat de Ziua Medicinei Militare

În data de 21 iulie, cu ocazia aniversării Zilei Medicinei Militare, Spitatul Militar de Urgențe ”Dr. Alexandru Gafencu” din Constanța a scris pe pagina de Facebook despre colonelul Ghiță Constantin pe care l-a prezentat drept un medic de lăudat. Constantin Ghiță a spus că a ales medicina militară ca să îmbine două domenii în care el crede foarte mult și anume profesia medicală și spiritul militar. Tot el, fiind acuzat acum de luare de mită, a vorbit despre responsabilitate, disciplină și capacitatea de a fi alături de oameni.

„Am optat pentru medicina militară pentru că îmbină două domenii în care cred foarte mult: profesia medicală și spiritul militar. Este un domeniu care presupune responsabilitate, disciplină, pregătire continuă și, mai ales, capacitatea de a fi alături de oameni atunci când au cea mai mare nevoie de ajutor.
Am ales chirurgia militară pentru provocarea pe care o reprezintă și pentru faptul că este o specialitate în care experiența, precizia și rapiditatea deciziei pot face diferența. Chirurgia militară înseamnă performanță, seriozitate și respect, dar și capacitatea de a acționa eficient în situații complexe, în care echipa și încrederea reciprocă sunt esențiale”, scrie pe pagina de Facebook a spitalului.

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