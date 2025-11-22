Sindicaliştii de la Navrom Galaţi intră în grevă de avertisment. Protestatarii cer reluarea negocierilor colective

Blocul Național Sindical informează că Sindicatul Reparații Navale ,,Navrom” Galați, afiliat la BNS, declanşează grevă de avertisment.

Luni, 24 noiembrie, începând cu ora 07.00, timp de două ore, în incinta Navrom Shipyard SRL Galați, în sectoarele de activitate în care sunt salariați membri de sindicat, se va opri lucrul, anunţă Blocul Naţional Sindical.

La nivelul companiei a fost declanșat deja conflictul colectiv de muncă. Principala revendicare este legată de reluarea imediată a negocierilor colective.

La greva de avertisment se estimează că vor lua parte 70 de membri de sindicat.

