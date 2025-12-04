Sindicaliștii din educație, revoltați de declarațiile lui Daniel David despre supărările profesorilor: „Simptomul colapsului provocat de Legea Bolojan. O armă politică de tip «dezbină și cucerește»”

Noi tensiuni în sistemul de educație din România. Mai exact, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spru Haret” își exprimă dezaprobarea față de declarațiile recente ale ministrului Educației și Cercetării, Daniel David. Aceștia susțin că oficialul de la Educație a a ales, în cadrul unui podcast, să minimalizeze amploarea protestelor din educație, reducând nemulțumirile legitime ale angajaților din învățământ la simple și trecătoare „stări de supărare”, limitate, în opinia sa, strict la „zona sindicală.”
Sindicaliștii din Educație îi cer ministrului educației să facă un „efort“ și să înceteze minimalizarea efectelor dezastruoase ale măsurilor dispuse împotriva sistemului de învățământ prin Legea nr. 141/2025, iar Guvernului să se angajeze în procesul de corectare a acestora.
Mărirea numărului de elevi în clasă, reducerea tarifului pentru plata cu ora și comasarea de școli sunt câteva dintre motivele pentru care profesorii au ieșit la proteste.
Reamintim că Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a declarat, referindu-se la efectele Legii Bolojan, că nu toți profesorii sunt supărați.
„Am umblat prin școli și nu toți profesorii sunt supărați. Cei din zona sindicală, mai ales, sunt foarte supărați”, a spus Daniel David, în cadrul podcastului Lecția de azi.
„Acest mod de a descrie situația actuală din învățământ denotă nu doar o lipsă gravă de înțelegere a realității școlii românești, ci și o încercare periculoasă de a discredita vocea celor care avertizează asupra efectelor dezastruoase ale Legii nr. 141/2025 („Legea Bolojan”). Prin acest act normativ, Guvernul și Ministerul Educației și Cercetării au destabilizat un sistem deja fragil, transformându-l într-o improvizație ale cărei victime sigure sunt elevii și profesorii.
Măsurile recente au lovit direct în fundamentul sistemului, prin:
• Creșterea normei didactice și a numărului de elevi la clasă;
• Reducerea veniturilor din plata cu ora;
• Haosul provocat de comasările nejustificate ale școlilor;
• Impredictibilitatea administrativă.
S-a creat o situație imposibilă. Vorbim despre o suprasolicitare reală, despre scăderea vizibilă a atractivității profesiei didactice și despre pierderea condițiilor minime pentru un act educațional de calitate. A afirma că „le va trece supărarea” înseamnă a trata cu superioritate și cinism o categorie profesională deja împovărată și umilită.
Realitatea demonstrează contrariul:
1. Cadre didactice din toate categoriile, indiferent de afilierea sindicală, reclamă suprasolicitarea și lipsa resurselor;
2. Comunități școlare întregi (inclusiv părinți și elevi) au reacționat public la dezechilibrele create de reorganizările forțate;
3. Lideri de opinie din afara sferei sindicale au atras atenția că măsurile recente au provocat un regres de trei decenii în sistemul de învățământ.
Prezentarea sindicatelor ca un grup izolat contravine misiunii unui ministru al educației, care ar trebui să valorizeze dialogul social, nu să îl antagonizeze.
