Sindicaliștii din educație, revoltați de declarațiile lui Daniel David despre supărările profesorilor: „Simptomul colapsului provocat de Legea Bolojan. O armă politică de tip «dezbină și cucerește»”

Noi tensiuni în sistemul de educație din România. Mai exact, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spru Haret” își exprimă dezaprobarea față de declarațiile recente ale ministrului Educației și Cercetării, Daniel David. Aceștia susțin că oficialul de la Educație a a ales, în cadrul unui podcast, să minimalizeze amploarea protestelor din educație, reducând nemulțumirile legitime ale angajaților din învățământ la simple și trecătoare „stări de supărare”, limitate, în opinia sa, strict la „zona sindicală.”

Sindicaliștii din Educație îi cer ministrului educației să facă un „efort“ și să înceteze minimalizarea efectelor dezastruoase ale măsurilor dispuse împotriva sistemului de învățământ prin Legea nr. 141/2025, iar Guvernului să se angajeze în procesul de corectare a acestora.

Mărirea numărului de elevi în clasă, reducerea tarifului pentru plata cu ora și comasarea de școli sunt câteva dintre motivele pentru care profesorii au ieșit la proteste.

Psihologul Daniel David analizează supărările profesorilor: „Nu toți sunt supărați”

Reamintim că Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a declarat, referindu-se la efectele Legii Bolojan, că nu toți profesorii sunt supărați.

„Am umblat prin școli și nu toți profesorii sunt supărați. Cei din zona sindicală, mai ales, sunt foarte supărați”, a spus Daniel David, în cadrul podcastului Lecția de azi.

„FSLI și FSE Spiru Haret vor continua să apere drepturile angajaților din educație”

„Acest mod de a descrie situația actuală din învățământ denotă nu doar o lipsă gravă de înțelegere a realității școlii românești, ci și o încercare periculoasă de a discredita vocea celor care avertizează asupra efectelor dezastruoase ale Legii nr. 141/2025 („Legea Bolojan”). Prin acest act normativ, Guvernul și Ministerul Educației și Cercetării au destabilizat un sistem deja fragil, transformându-l într-o improvizație ale cărei victime sigure sunt elevii și profesorii.

Ceea ce ministrul numește simplist „supărare” este manifestarea unei frustrări acumulate

Măsurile recente au lovit direct în fundamentul sistemului, prin:

• Creșterea normei didactice și a numărului de elevi la clasă;

• Reducerea veniturilor din plata cu ora;

• Haosul provocat de comasările nejustificate ale școlilor;

• Impredictibilitatea administrativă.

S-a creat o situație imposibilă. Vorbim despre o suprasolicitare reală, despre scăderea vizibilă a atractivității profesiei didactice și despre pierderea condițiilor minime pentru un act educațional de calitate. A afirma că „le va trece supărarea” înseamnă a trata cu superioritate și cinism o categorie profesională deja împovărată și umilită.

Declarația conform căreia doar „zona sindicală este afectată“ este o manipulare

Realitatea demonstrează contrariul:

1. Cadre didactice din toate categoriile, indiferent de afilierea sindicală, reclamă suprasolicitarea și lipsa resurselor;

2. Comunități școlare întregi (inclusiv părinți și elevi) au reacționat public la dezechilibrele create de reorganizările forțate;

3. Lideri de opinie din afara sferei sindicale au atras atenția că măsurile recente au provocat un regres de trei decenii în sistemul de învățământ.

Prezentarea sindicatelor ca un grup izolat contravine misiunii unui ministru al educației, care ar trebui să valorizeze dialogul social, nu să îl antagonizeze.

Constatăm că domnul ministru a ales să folosească expertiza de psiholog și a transformat-o într-o armă politică de tip „dezbină și cucerește”. Încercarea domniei sale de a reduce criza sistemică la o simplă „stare emoțională” sau „supărare” trecătoare, nu este altceva decât o tehnică manipulatoare menită să fragmenteze solidaritatea corpului didactic și să inducă ideea falsă că problemele sunt doar în mintea liderilor sindicali. 𝐃𝐨𝐦𝐧𝐮𝐥𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐮, 𝐯𝐞𝐝𝐞ț𝐢 𝐜ă, 𝐝𝐮𝐩ă 𝐚𝐭â𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐳𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞, 𝐬-𝐚𝐫 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐚 𝐬ă 𝐧𝐮 𝐦𝐚𝐢 𝐚𝐯𝐞ț𝐢 𝐜𝐞 𝐬ă 𝐜𝐮𝐜𝐞𝐫𝐢ți! …

În continuare ministrul încearcă să se războiască cu corpul profesoral, făcând referire la analfabetismul funcțional, însă chiar politicile aplicate de acesta în 2025 contrazic flagrant soluțiile dovedite științific. În timp ce Europa reduce numărul de elevi la clasă pentru a combate decalajele, România aglomerează clasele și reduce timpul alocat elevului.

Învățământul românesc de astăzi este oglinda nepăsării tuturor guvernelor post-decembriste, însă actualul Executiv atinge apogeul operei de colapsare a sistemului. Invocarea analfabetismului funcțional în acest context este doar o metodă de a eluda responsabilitatea politică pentru dezastrul creat. Cu toții cunoaștem că educația nu se poate reforma prin negarea problemelor. Însă, reformele durabile se construiesc împreună cu profesioniștii din sistem, nu împotriva lor”, au scris sindicatele din educație.

Sursă foto: Colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: