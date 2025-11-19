Profesorii au protestat în fața Ministerului Educației: „Jos, jos, Guvernul mincinos.” Urmează o grevă generală în învățământ? / Reacția guvernului

Este haos în peisajul educației din România. Din ciclul ce le mai pregătește Ilie Bolojan profesorilor, dascălii protestează, din nou, în fața Ministerului Educaţiei, nemulţumiţi de intenţia Guvernului Bolojan de a „reduce suplimentar” cheltuielile de personal din sistemul de educație printr-un nou act normativ, discutat în aceste zile în spatele ușilor închise de la Palatul Victoria, după cum susțin sindicaliștii. Reamintim că nu este prima situație în care Ilie Bolojan alege să taie de la educație pentru „a salva” austeritatea bugetară. Profesorii protestează de aproape două ore în fața ministerului, cerând, atât demisia premierului Ilie Bolojan, cât și a lui Daniel David, ministrul Educației.

Reamintim că anul școlar 2025 a început în aceeași stare de incertitudine cu școli comasate, mai mulți elevi în clase, scăderea tarifului la plata cu ora, dar și tăieri de burse, eliminarea unor drepturi pentru profesori și înghețarea salariilor în 2026.

UPDATE. Protestul profesorilor s-a încheiat. Dascălii amenință cu grevă generală dacă Guvernul Bolojan va face noi tăieri din bugetul educației.

Profesorii cer partidelor din coaliție să renunțe la „aceste măsuri absurde”

Este vorba despre Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“ și Federația Națională Sindicală „Alma Mater.“

Sindicatele transmit că o asemenea măsură este „nu doar inoportună, ci și profund nedreaptă, cu consecințe grave asupra sistemului educațional.”

Daniel David le transmite profesorilor că el este optimist: „Hai să vedem rezultatele”

UPDATE. Daniel David, ministrul Educaţiei şi Cercetării, a confirmat miercuri, într-un interviu pentru Antena 3 CNN că s-a discutat despre reducerea fondului de salarii cu 10% și în educație. Potrivit declaraţiilor sale, oficialul a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre situaţia profesorilor, precizând că momentan nu putem vorbi despre concluzii finale pe acest subiect.

„Noi ne-am grăbit şi cu proteste, şi cu cereri de demisii. Hai să vedem rezultatele, eu sunt optimist”, spune ministrul.

„Aştept şi eu solidaritate din partea Guvernului pentru acest domeniu, mai ales că noi am intrat în primul Pachet de măsuri fiscal bugetare, asta pentru că începeam şcoala. Noi am luat măsurile pe care trebuia să le luăm, sistemul a fost eficientizat ca să spun aşa. Discuţii sunt, procente şi aşa mai departe. Eu spun încă o dată: noi am luat măsurile pe care trebuia să le luăm, nu mai avem de unde să facem reduceri în acest moment, mai ales în zona preuniversitară, unde măsurile s-au luat”, a mai spus ministrul Educaţiei, potrivit sursei citate.

Ioana Dogioiu neagă faptul că Bolojan ar sacrifica, din nou, profesorii

UPDATE. Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului a precizat – în legătură cu nemulțumirile din educație – „că în viziunea premierului, în cazul învățămânului preuniversitar nu se pune problema altor reduceri de bugete.”

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului a precizat – în legătură cu nemulțumirile din educație – UPDATE. “Jos, jos, jos, ministru mincinos”, „Demisia”, „Abrogare”, „Jos, jos, jos, guvernul mincinos” – sunt câteva dintre scandările profesorilor nemulțumiți de situația în care a ajuns învățământul din România și implicit statutul profesorului.

UPDATE. Zeci de profesori cer demisia lui Ilie Bolojan și a ministrului Educației, Daniel David. Aceștia protestează față de intenția Executivului „de a reduce suplimentar cheltuielile de personal în sistemul de învățământ, printr-un nou act normativ.”

Ilie Bolojan vrea să reducă cheltuiele de personal din educație

Sindicaliștii susțin că aceste noi tăieri riscă să creeze o criză fără precedent și o încălcare gravă a dreptului la educație al copiilor.

„În condițiile în care, după măsurile aberante anti-educație dispuse prin Legea nr.141/2025 și actele subsecvente, învățământul se confruntă deja cu lipsa personalului calificat, salarizare inadecvată, birocrație excesivă și un nivel crescut de stres profesional, aceste noi tăieri riscă să creeze o criză fără precedent și o încălcare gravă a dreptului la educație al copiilor, așa cum este el consfințit în Constituția României”, susțin sindicaliștii.

Protest profesori. „O asemenea măsură este nu doar inoportună, ci şi profund nedreaptă”

ȘTIRE INIȚIALĂ. Acțiunea de protest este programată să înceapă la ora 13:00 și vine în contextul în care sindicatele acuză guvernul că intenționează să reducă suplimentar cheltuielile de personal din sistemul educațional, printr-un nou act normativ care ar fi fost discutat la Palatul Victoria.

FOTO si VIDEO Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: