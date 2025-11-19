Prima pagină » Actualitate » Profesorii au protestat în fața Ministerului Educației: „Jos, jos, Guvernul mincinos.” Urmează o grevă generală în învățământ? / Reacția guvernului

Profesorii au protestat în fața Ministerului Educației: „Jos, jos, Guvernul mincinos.” Urmează o grevă generală în învățământ? / Reacția guvernului

Mara RăducanuOana Zvobodă
19 nov. 2025, 12:58, Actualitate
Galerie Foto 14

Este haos în peisajul educației din România. Din ciclul ce le mai pregătește Ilie Bolojan profesorilor, dascălii protestează, din nou,  în fața Ministerului Educaţiei, nemulţumiţi de intenţia Guvernului Bolojan de a „reduce suplimentar” cheltuielile de personal din sistemul de educație printr-un nou act normativ, discutat în aceste zile în spatele ușilor închise de la Palatul Victoria, după cum susțin sindicaliștii. Reamintim că nu este prima situație în care Ilie Bolojan alege să taie de la educație pentru „a salva” austeritatea bugetară. Profesorii protestează de aproape două ore în fața ministerului, cerând, atât demisia premierului Ilie Bolojan, cât și a lui Daniel David, ministrul Educației. 

Vezi galeria foto
14 poze

Reamintim că anul școlar 2025 a început în aceeași stare de incertitudine cu școli comasate, mai mulți elevi în clase, scăderea tarifului la plata cu ora, dar și tăieri de burse, eliminarea unor drepturi pentru profesori și înghețarea salariilor în 2026.

  • UPDATE. Protestul profesorilor s-a încheiat. Dascălii amenință cu grevă generală dacă Guvernul Bolojan va face noi tăieri din bugetul educației.

Profesorii cer partidelor din coaliție să renunțe la „aceste măsuri absurde”

Este vorba despre Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“ și Federația Națională Sindicală „Alma Mater.“

Sindicatele transmit că o asemenea măsură este „nu doar inoportună, ci și profund nedreaptă, cu consecințe grave asupra sistemului educațional.”

Profesorii protestează în fața Ministerului Educației: „Jos, jos, Guvernul mincinos.”

Daniel David le transmite profesorilor că el este optimist: „Hai să vedem rezultatele”

  • UPDATE.  Daniel David, ministrul Educaţiei şi Cercetării, a confirmat miercuri, într-un interviu pentru Antena 3 CNN că s-a discutat despre reducerea fondului de salarii cu 10% și în educație. Potrivit declaraţiilor sale, oficialul a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre situaţia profesorilor, precizând că momentan nu putem vorbi despre concluzii finale pe acest subiect.

„Noi ne-am grăbit şi cu proteste, şi cu cereri de demisii. Hai să vedem rezultatele, eu sunt optimist”, spune ministrul.

„Aştept şi eu solidaritate din partea Guvernului pentru acest domeniu, mai ales că noi am intrat în primul Pachet de măsuri fiscal bugetare, asta pentru că începeam şcoala. Noi am luat măsurile pe care trebuia să le luăm, sistemul a fost eficientizat ca să spun aşa. Discuţii sunt, procente şi aşa mai departe. Eu spun încă o dată: noi am luat măsurile pe care trebuia să le luăm, nu mai avem de unde să facem reduceri în acest moment, mai ales în zona preuniversitară, unde măsurile s-au luat”, a mai spus ministrul Educaţiei, potrivit sursei citate.

Daniel David a vorbit desppre nemulțumirile profesorilor și posibile tăieri în educație

Ioana Dogioiu neagă faptul că Bolojan ar sacrifica, din nou, profesorii

  • UPDATE. Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului a precizat –  în legătură cu nemulțumirile din educație –  „că în viziunea premierului, în cazul învățămânului preuniversitar nu se pune problema altor reduceri de bugete.”
  • UPDATE. “Jos, jos, jos, ministru mincinos”, „Demisia”, „Abrogare”, „Jos, jos, jos, guvernul mincinos” – sunt câteva dintre scandările profesorilor nemulțumiți de situația în care a ajuns învățământul din România și implicit statutul profesorului.

UPDATE. Zeci de profesori cer demisia lui Ilie Bolojan și a ministrului Educației, Daniel David. Aceștia protestează față de intenția Executivului „de a reduce suplimentar cheltuielile de personal în sistemul de învățământ, printr-un nou act normativ.”

Profesorii ies, din nou, la proteste în fața ministerului Educației

Profesorii protestează în fața Ministerului Educației:

Profesorii protestează în fața Ministerului Educației: „Jos, jos, Guvernul mincinos”

Ilie Bolojan vrea să reducă cheltuiele de personal din educație

Sindicaliștii susțin că aceste noi tăieri riscă să creeze o criză fără precedent și o încălcare gravă a dreptului la educație al copiilor.

„În condițiile în care, după măsurile aberante anti-educație dispuse prin Legea nr.141/2025 și actele subsecvente, învățământul se confruntă deja cu lipsa personalului calificat, salarizare inadecvată, birocrație excesivă și un nivel crescut de stres profesional, aceste noi tăieri riscă să creeze o criză fără precedent și o încălcare gravă a dreptului la educație al copiilor, așa cum este el consfințit în Constituția României”, susțin sindicaliștii.

Profesorii ies, din nou, la proteste. Urmează o grevă generală în învățământ? Sindicaliștii acuză Guvernul Bolojan de „măsuri abdurde”

Protest profesori. „O asemenea măsură este nu doar inoportună, ci şi profund nedreaptă”

  • ȘTIRE INIȚIALĂ. Acțiunea de protest este programată să înceapă la ora 13:00 și vine în contextul în care sindicatele acuză guvernul că intenționează să reducă suplimentar cheltuielile de personal din sistemul educațional, printr-un nou act normativ care ar fi fost discutat la Palatul Victoria.

Profesorii ies, din nou, la proteste în fața ministerului Educației

Profesorii ies, din nou, la proteste

FOTO si VIDEO Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
NEWS ALERT Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
13:49
Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
13:47
Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
NEWS ALERT Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București, de către o femeie
13:45
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București, de către o femeie
FLASH NEWS Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
13:14
Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
FLASH NEWS Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
13:42
Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
JUSTIȚIE Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
13:07
Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
FLASH NEWS Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
13:00
Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”