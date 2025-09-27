Prima pagină » Știri politice » PROTESTUL sindicaliştilor din finanţe s-a încheiat. Liderul SindFISC spune că discuțiile cu Alexandru Nazare au fost constructive

PROTESTUL sindicaliştilor din finanţe s-a încheiat. Liderul SindFISC spune că discuțiile cu Alexandru Nazare au fost constructive

Olga Borșcevschi
27 sept. 2025, 10:13, Știri politice
PROTESTUL sindicaliştilor din finanţe s-a încheiat. Liderul SindFISC spune că discuțiile cu Alexandru Nazare au fost constructive

Sindicaliştii din finanţe vor protesta sâmbătă în faţa sediului Ministerului Finanţelor, printre cererile lor numărându-se finanţarea corectă pentru funcţionarea instituţiilor, normarea realistă a muncii sau accelerarea digitalizării. Ei spun că fac protestul într-o zi liberă pentru a nu afecta programul de lucru.

UPDATE, 16:40 Nicolae-Liviu Toader spune că discuțiile cu ministrul Finanțelor au fost constructive

Protestul sindicaliștilor de la SindFISC s-a încheiat sâmbătă, la ora 14:00, așa cum a fost programat, după discuții cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe care liderul sindical Nicolae-Liviu Toader le-a calificat drept constructive.

„Am discutat pe toate punctele prezentate chiar dacă nu țin toate de competența Ministerului Finanțelor. Am convenit ca la discuția pe care o să o avem luni la ora 11:30 cu reprezentanții ANAF sa abordăm probleme care țin de ANAF și, în special, cele care țin de condițiile de muncă ale angajaților, cele care țin de buna desfășurare a activității în respectivele instituții”, a spus Nicolae-Liviu Toader la finalul întâlnirii cu ministrul Finanțelor.

În ceea ce privește discuțiile referitoare la redarea demnității funcționarilor din Finanțe, liderul sindical a menționat că s-a convenit ca ministerul să comunice prin departamentele de presă „realitatea din sistem”.

El a mai spus că subiectul cu privire la legea salarizării pentru finanțiști va face obiectul unor discuții atunci când legea se va pune în discuție, probabil în 2026.

„A fost o discuție constructivă, se întrezărește un dialog și noi am precizat că vrem să fim parte a schimbării și, ca organizație sindicală, vom sprijini toate demersurile ca, pe de o parte, angajații să fie pregătiți, iar, pe de altă parte, să fie recompensați pentru munca pe care o desfășoară”, a adăugat liderul sindical.

UPDATE, 14:10 Protestul SindFISC s-a încheiat

Manifestanții au început să părăsească treptat locul protestului.

UPDATE, 13:20 Alexandru Nazare a ieșit să discute cu angajații protestatari

Ministrul Finanțelor a ieșit să vorbească cu sindicaliștii. El a fost aplaudat în momentul în care a declarat că „trebuie să construim împreună”.

„E o alegere bună faptul că ați venit în weekend, chiar vă mulțumim. Avem nevoie de dumneavoastră pentru a face schimbarea în Ministerul de Finanțe. Analizăm fiecare doleanță. Sunt doleanțe justificate. Sunt doleanțe pe care nu le putem satisface în acest moment, dar e important să avem un dialog. Schimbarea în instituție trebuie să se facă în acord cu toate organizațiile. Trebuie să fim transparenți și să construim împreună.

Înțeleg nevoile, dar trebuie analizată temeinic fiecare solictare, să vedem câte pot fi satisfăcute. Sunt de acord cu normarea muncii, am pornit o acțiune ca să avem o evidență a fiecărei persoane în parte”, a spus ministrul.

UPDATE, 13:00 Cartel Alfa: Este o zi importantă pentru toți finanțiștii

„Sunt probleme la nivelul întregii țări. Este o zi importantă pentru toți finanțiștii, adică această zi de 27 septembrie să fie un început al reconcilierii dialogului social în Ministerul Finanțelor. Să fie un început pentru a ne așeza la masa dialogului și, împreună, să convenim cum putem rezolva din cele 10 probleme”, a declarat reprezentantul Cartel Alfa.

UPDATE, 12:30 Sindicaliștii protestează în faţa sediului Ministerului Finanţelor

Sindicaliștii din finanțe protestează în faţa sediului Ministerului Finanţelor. Aceștia poartă pancarte în care cer, printre altele, „normare corectă a muncii prestate”, „protecție juridică reală pentru asigurarea activității”, „evaluări profesionale corecte și obiective”.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Sindicatul Naţional Finanţe Publice – SindFISC a anunţat organizarea unui protest, sâmbătă, între orele 12:00 – 14:00, în faţa Ministerului Finanţelor.

„Prin această manifestare, dorim să atragem atenţia asupra celor 10 revendicări esenţiale – «10 pentru finanţişti», formulate în interesul angajaţilor, al funcţionării corecte a instituţiilor financiare, fiscale şi vamale şi al opiniei publice, in general”, au transmis sindicaliştii într-un comunicat de presă.

Cele zece revendicări ale protestatarilor:

  • Redarea demnităţii şi imaginii publice a finanţiştilor, printr-o comunicare echilibrată a rezultatelor muncii noastre.
  • Recunoaşterea specificului activităţii şi definirea Domeniului „Finanţe publice” în legea salarizării.
  • Adoptarea Statutului finanţistului – drepturi şi îndatoriri clare.
  • Finanţare corectă pentru funcţionarea instituţiilor, fără costuri suportate de angajaţi.
  • Normarea realistă a muncii şi asigurarea personalului necesar.
  • Digitalizare accelerată şi eficientă – eliminarea hârtiilor, acces la baze de date.
  • Depolitizarea instituţională şi titularizarea profesioniştilor pe posturi de conducere.
  • Consolidarea Şcolii de fiscalitate şi instruire modernă pentru angajaţi.
  • Recompensarea performanţei şi a efortului suplimentar.
  • Un mecanism salarial motivant, adaptat la complexitatea şi riscurile muncii noastre.

La protest vor participa reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale teritoriale din toate structurile Ministerului Finanţelor, începând cu unităţile fiscale orăşeneşti şi până la aparatul central al Ministerului Finanţelor şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generala Antifraudă Fiscală şi Direcţia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc etc.

„Acţiunea beneficiază şi de sprijinul declarat al altor organizaţii sindicale din administraţia publică, inclusiv al celor de la nivel european, care îşi manifestă solidaritatea cu demersul nostru. Finanţiştii vor protesta într-o zi de repaus, tocmai pentru a nu afecta programul de lucru, manifestand astfel responsabilitatea faţă de contribuabili şi faţă de stat”, au adăugat sindicaliştii.

Reprezentanţii Sindicatului Naţional Finanţe Publice – SindFISC au mai precizat că prin această iniţiativă „acţionează nu doar pentru respectarea drepturilor legale şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale membrilor săi, ci şi pentru apărarea imaginii şi demnităţii întregului corp profesional al finanţiştilor, fără de care statul român nu ar putea funcţiona eficient”.

Foto – Video: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

EXTERNE NBC News: SUA ar putea lansa operațiuni militare împotriva cartelurilor de droguri din Venezuela în curând. O schimbare de REGIM nu este exclusă
16:54
NBC News: SUA ar putea lansa operațiuni militare împotriva cartelurilor de droguri din Venezuela în curând. O schimbare de REGIM nu este exclusă
APĂRARE România, printre statele din estul UE care au ajuns la o înțelegere cu privire la „ZIDUL împotriva dronelor”
15:44
România, printre statele din estul UE care au ajuns la o înțelegere cu privire la „ZIDUL împotriva dronelor”
EXTERNE Bază militară din Danemarca, survolată de DRONE. Este cel mai recent incident după cele din Polonia, România și Estonia
15:13
Bază militară din Danemarca, survolată de DRONE. Este cel mai recent incident după cele din Polonia, România și Estonia
POLITICĂ Ponta explică CONVERSAȚIA cu Poroșenko: „A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans cu autorii”
15:09
Ponta explică CONVERSAȚIA cu Poroșenko: „A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans cu autorii”
EXTERNE Noi documente din cazul EPSTEIN, publicate: Elon Musk și fratele regelui Charles, printre cei menționați
14:38
Noi documente din cazul EPSTEIN, publicate: Elon Musk și fratele regelui Charles, printre cei menționați
EXTERNE Curtea Supremă a SUA a decis: Trump poate îngheța alocarea de ajutoare externe în valoare de MILIARDE de dolari
13:31
Curtea Supremă a SUA a decis: Trump poate îngheța alocarea de ajutoare externe în valoare de MILIARDE de dolari
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
Cancan.ro
Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Cheltuială de lux pentru Ion Țiriac. Plăcerea nevinovată care îl costă peste 100.000 euro anual: „Atât face”
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își părăsesc pozițiile
Cancan.ro
Ce avere are Serghei Mizil, de fapt. Ce pensie primește și câți bani a luat de la Antena 1 pentru Asia Expres
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
observatornews.ro
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Au fost observate STRUCTURI ÎNTUNECATE pe Saturn. Ce anume le-a creat?
Capital.ro
Cum s-a stins din viață privighetoarea muzicii populare românești. A fost o legendă a folclorului românesc
Evz.ro
Semnificația măturilor de la icoana bisericii Sfântului Mihail din Grecia. De ce e bine să aveți un astfel de obiect în casă
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Mama Andreei Cuciuc, Diana, crede că fiica sa a fost otrăvită! Ce declarații șocante a făcut mama îndurerată, la aproape un an de la moartea fiicei sale?
RadioImpuls
Gheorghe Turda rupe tăcerea: "Nu vreau să fie iar scandal, dar vreau să spun". Ce a povestit despre Petrică Mîțu Stoian i-a lăsat pe toți mască. Secretul regretatului artist a fost păstrat cu sfințenie. Ce NU a vrut niciodată să știe publicul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Cum să nu cădem pradă gândurilor negative?
SHOWBIZ Iubitul Ioanei Popescu, apel DISPERAT pentru ca jurnalista „să aibă parte de o înmormântare creștinească”. Nu poate acoperi singur costurile necesare
16:58
Iubitul Ioanei Popescu, apel DISPERAT pentru ca jurnalista „să aibă parte de o înmormântare creștinească”. Nu poate acoperi singur costurile necesare
EXTERNE Satrapul sirian Bashar al-Assad, dat în urmărire pe Terra. Acuzații înfiorătoare, crime cu premeditare şi tortură cauzatoare de moarte
16:56
Satrapul sirian Bashar al-Assad, dat în urmărire pe Terra. Acuzații înfiorătoare, crime cu premeditare şi tortură cauzatoare de moarte
SHOWBIZ Ioana Popescu, „devoratoarea de fotbaliști”, ar fi avut o relație cu Ilie Dumitrescu. Legătura neștiută, dezvăluită cu câteva ore înainte să moară
16:54
Ioana Popescu, „devoratoarea de fotbaliști”, ar fi avut o relație cu Ilie Dumitrescu. Legătura neștiută, dezvăluită cu câteva ore înainte să moară
VIDEO Bombardierul din Târgu Jiu a fost depistat. Șoferul agresiv a rămas pieton și a fost amendat în urma filmărilor devenite virale
16:36
Bombardierul din Târgu Jiu a fost depistat. Șoferul agresiv a rămas pieton și a fost amendat în urma filmărilor devenite virale
ACTUALITATE Un alt caz revoltător la Maternitatea „Sf. Maria” din Iași. Un bebeluș a fost ucis de bacteria Klebsiella
15:44
Un alt caz revoltător la Maternitatea „Sf. Maria” din Iași. Un bebeluș a fost ucis de bacteria Klebsiella
ACTUALITATE Ilie Bolojan, un ultim omagiu pentru Preafericitul Lucian Cardinal Mureşan, în semn de respect pentru Biserica Greco-Catolică
15:23
Ilie Bolojan, un ultim omagiu pentru Preafericitul Lucian Cardinal Mureşan, în semn de respect pentru Biserica Greco-Catolică