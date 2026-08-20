Sindicatele din educație critică proiectul noii legi a salarizării și cer Guvernului și Parlamentului să țină cont de grilele negociate după greva generală din 2023. Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” susține că actualele propuneri ignoră atât nivelul real al salariilor, cât și problemele grave de personal din sistem.

România, la coada clasamentului european privind finanțarea educației

Reprezentanții sindicatelor afirmă că România alocă în prezent aproximativ 3% din PIB pentru educație, în condițiile în care media la nivelul Uniunii Europene este de 4,7%. O altă problemă semnalată de organizațiile sindicale este deficitul de personal calificat. Potrivit acestora, în sistemul de educație au ajuns să predea aproximativ 6.300 de profesori care nu au studii de specialitate. Sindicatele consideră că situația reprezintă un semnal de alarmă și susțin că lipsa unei salarizări atractive și predictibile contribuie la dificultățile de recrutare și menținere a personalului în învățământ.

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”Cifrele sunt alarmante și ne arată o realitate pe care decidenții o ignoră:

Ultimii din Europa: România alocă doar 3% din PIB pentru educație, fiind la coada clasamentului UE (media fiind de 4,7%). Criză gravă de personal: Am ajuns la cifra alarmantă de 6.300 de profesori fără studii de specialitate la catedră! Calcule depășite: Salariul profesorului debutant pe noua grilă se raportează la salariul mediu brut din 2023 (8.600 lei), deși în prezent acesta a ajuns la 9.750 lei”, se arată în comunicat.

Sindicatele critică modul de calcul al salariului debutanților

Reprezentanții angajaților din educație contestă și modul în care este stabilit salariul profesorului debutant în noua grilă de salarizare. Potrivit sindicaliștilor, acesta este raportat la salariul mediu brut din anul 2023, de 8.600 de lei, deși în prezent salariul mediu brut ar fi ajuns la aproximativ 9.750 de lei.

„Solicităm ferm Guvernului și Parlamentului să ia în calcul grilele propuse în urma grevei generale din 2023, grile deja convenite cu reprezentanții Băncii Mondiale și ai Ministerului Muncii!”, transmit sindicaliștii.

Federațiile sindicale avertizează că, în lipsa modificării proiectului, vor solicita respingerea acestuia.

„În caz contrar, cerem imperativ respingerea acestui proiect de lege!”, se arată în comunicat.

Sindicaliștii susțin că performanța academică și păstrarea personalului calificat în sistemul de educație nu pot fi asigurate fără respectarea angajamentelor asumate și fără o salarizare „corectă, predictibilă și echitabilă”.