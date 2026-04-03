Sindicatul angajaților din TVR acuză represalii din partea directorului Adriana Săftoiu după dezvăluirile din Gândul. Plata salariilor ar fi fost oprită: „Nu meritați!”

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala MediaSind TVR îi cere public președintei-director general a Societății Române de Televiziune, Adriana Ana Săftoiu, să oprească orice formă de presiune sau represalii asupra angajaților și să dispună plata salariilor până la data de 9 aprilie 2026, toate acestea vin în urma dezvăluirilor făcute de Gândul.

Un adevărat scandal a izbucnit în spațiul public, după ce Gândul a scos la iveală că Adriana Săftoiu, șefa TVR, a făcut cumpărături în valoare de peste 11.000 de lei, cu un card de protocol al instituției pe care o conduce.

MediaSind cere încetarea represaliilor împotriva angajaților pentru dezvăluirile apărute în Gândul

Reprezentanții sindicatului susțin că nu este un caz singular și acuză o atitudine constantă de ignorare a drepturilor angajaților. Aceștia afirmă că, încă de la preluarea mandatului, Adriana Ana Săftoiu ar fi avut în mod repetat poziții și reacții publice considerate incompatibile cu responsabilitățile unui management profesionist în cadrul Televiziunii Române.
Astfel, vineri, prin intermediul unui comunicat, Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala MediaSind TVR i-a cerut public președintei-director general a Societății Române de Televiziune, Adriana Ana Săftoiu, să oprească orice formă de presiune sau represalii asupra angajaților și să dispună plata salariilor până la data de 9 aprilie 2026. Potrivit comunicatului emis, în cadrul unei ședințe recente a Consiliului Director, aceasta i-a solicitat reprezentantei Departamentului Economic, în prezența celorlalți membri, să nu mai efectueze plata salariilor la data de 9 aprilie 2026, ci să o amâne pentru termenul obișnuit, respectiv 15 aprilie. Decizia ar fi fost motivată, potrivit relatărilor, prin afirmația rostită pe un ton considerat agresiv și jignitor: „pentru că nu meritați”.
Sindicatul angajaților din TVR  menționează că în cazul în care nu vor fi întocmite documentele necesare pentru plata salariilor, salariații TVR sunt invitați să participe, în data de 8 aprilie 2026, în calitate de observatori, la ședința extraordinară a Consiliului de Administrație, convocată pentru reluarea votului asupra bugetului aferent anului 2026.

Ce a cumpărat Adriana Săftoiu din bani publici. Gândul are facturile

În istoricul tranzacțiilor făcute de Adriana Săftoiu cu cardul de protocol al instituției pe care o conduce figurează două achiziții, în aceeași lună, februarie, la diferență de 3 zile. Sumele variază între 236 de lei și 706 lei. Un total de aproape 1.000 de lei. Nu știm ce a cumpărat PDG-ul TVR, dar „raftturile” lui Pătraru sunt pline de cafea, ceaiuri vinuri și alte produse așa cum figurează pe platforma on-line. Pare ca produsele au trecut de controlul calității. O luna mai târziu Săftoiu decidea să-l readucă pe Patraru la TVR.

Produse, în mare parte comestibile, a cumpărat din abundență Adriana Săftoiu, din decembrie anul trecut pana în luna martie a acestui an. Burgeri, mâncare vietnameza și mese de protocol de tot felul. Totalul de cheltuieli „de protocol” se apropie de 11.000 de lei. Sumele pentru mese variază de la 100 de lei până la peste 500 de lei. Inclusiv bacșișul pentru chelneri l-a trecut tot pe cheltuiala instituției.

Pe istoricul cardului apar chiar și retrageri de numerar făcute de Săftoiu.

Adriana Săftoiu, prima reacție după dezvăluirile Gândul

Adriana Săftoiu a avut o primă reacție după dezvăluirile Gândul. Aceasta a declarat că nu a folosit cardul de protocol al instituției în nume personal și susține că se folosește de acel card pentru diverse cumpărături, dar că nu ea este cea care a gestionat achizițiile, conform știripesurse.ro. Săftoiu mărturisește că ea obișnuiește să mănânce la cantina instituției.

Nu îl am la mine, l-am lăsat la cabinet să fie folosit atunci când este nevoie. Se folosește pentru protocol, atunci când sunt invitați. Am cerut și eu la departamentul economic să văd valoarea cardului.

Am văzut că au ales burgări vegetarieni. Nu știu să vă spun exact unde au fost folosiți. S-au folosit în interiorul televiziunii, la fel cum și în cadrul Consiliului de Administrație la finalul ședințelor există un protocol. Aici aleg eu de cele mai multe ori chiar cantina televiziunii”, a declarat Adriana Săftoiu, pentru știripesurse.

