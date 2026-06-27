Care este singura stațiune de pe litoralul românesc unde nu poți ajunge cu mașina. Paradisul ascuns aflat la 300 km de București.

Este vorba, deci, despre stațiunea Gura Portiței. Aici, nu există șosea, iar ca să ajungi la Gura Portiței, este nevoie să lași mașina într-o parcare păzită, în Jurilovca (pe uscat) și să te îmbarci pe o șalupă rapidă sau pe un vaporaș. Această călătorie durează circa 20-30 de minute, pe Lacul Golovița.

De precizat este că, acesta este singurul punct de pe tot litoralul românesc unde fauna și flora Deltei Dunării se întâlnesc direct cu valurile Mării Negre.

Practic, turistul care vine să se bucure de un sejur, stă pe o fâșie îngustă de nisip. Dacă privește în față, el vede marea sălbatică, iar dacă face o rotație la 180 de grade, el vede canalele Deltei, stuful, nuferii și pelicanii.

Peisajul este de vis și este o combinație hibrid care nu mai există nicăieri la noi în țară.

Plaja de la Gura Portiței este una întinsă și se remarcă prin faptul că îmbină farmecul litoralului cu cel al Deltei. Nisipul este unul fin în mare parte, dar pe alocuri și la intrarea în apă pot exista scoici. Pe plajă se pot închiria șezlonguri cu umbrele. În plus, există un resort turistic de 3 stele cu restaurante care servesc pește proaspăt și preparate specifice bucătăriei lipovenești.

Pe lângă relaxare la plajă și înot, Gura Portiței oferă o varietate de activități pentru iubitorii de natură și mișcare. Acolo, se pot face excursii cu barca și poți explora canalele Deltei Dunării și Lacul Razim. Poți face și sporturi pe plajă, deoerece există terenuri de sport unde poți juca volei, fotbal sau tenis chiar pe nisip. Unii pot alege și observarea păsărilor, căci zona este ideală pentru birdwatching, datorită proximității faunei specifice Deltei.