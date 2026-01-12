Un micuț oraș din România, situat în partea de vest a țării, se poate lăuda că este singura localitate de la noi care are climă mediteraneană. Aici, iernile sunt blânde, mai apropiate de cele găsite în sudul continentului.

Potrivit meteorologilor, primăvara își face simțită prezența mai devreme decât în restul țării în acest oraș.

De ce are Oravița climă blândă

Iar anul acesta, conform prognozelor EaseWeather, o încălzire semnificativă a vremii este așteptată în jurul datei de 25 februarie.

Situat în sudul județului Caraș-Severin, aproape de granița cu Serbia, Oravița este adesea menționat de specialiști drept orașul cu cea mai blândă climă din România. Aici, iernile sunt mai scurte, iar zăpada rezistă puțin. Temperaturile rămân pozitive chiar și în lunile ianuarie și februarie, când se atinge vârful sezonului rece.

Explicația pentru clima blândă întâlnită în Oravița ține în primul rând de poziția geografică. Localitatea este protejată de dealuri și munți, care o feresc de masele de aer rece ce vin din nord-est. În același timp, zona beneficiază de influențe mediteraneene, care aduc aer mai cald și mai umed dinspre sud-vest.

În plus, în Oravița bate un vânt „Austru”, cunoscut pentru faptul că aduce aer cald în timpul iernii. Când adie acest vânt, temperaturile cresc rapid, iar zăpada se topește într-un timp foarte scurt. Nu multe regiuni din țară cunosc acest fenomen.

De exemplu, grație acestui microclimat special, în februarie 2024 la Oravița s-a înregistrat o medie a temperaturii lunare de aproape 10 grade Celsius. Este o valoare care se apropie mai degrabă de temperaturile din sudul Italiei sau din regiunile mediteraneene, decât de cele specifice României.

Când vine primăvara în 2026

Conform prognozei publicate de EaseWeather, este așteptată o încălzire accentuată a vremii în jurul datei de 25 februarie. Atunci, temperaturile maxime vor urca spre 13-14 grade Celsius, iar zilele însorite vor deveni predominante.

Dacă vorbim despre Oravița, aceasta este perioada în care iarna își pierde definitiv puterea și primăvara începe să se instaleze în regiune.

Fotografia care prezintă prognoza meteo pentru februarie 2026 arată destul de clar că urmează o schimbare în starea vremii: după o perioadă cu valori de 5 până la 8 grade și episoade de ploaie sau nori, finalul lunii aduce timp însorit și temperaturi de două cifre. Iar toate acestea indică venirea primăverii la Oravița.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Când scăpăm de ger și ninsori. Alertă de ultimă oră de la meteorologi

În plină „iarna secolului”, aproape jumătate din bucureștenii racordați la Termoenergetica au probleme cu căldura

Minus 25 de grade Celsius în „Antarctica României”, potrivit meteorologilor Accuweather