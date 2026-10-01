Jandarmii, surprinși de fanii lui Călin Georgescu cum își reglează camerele de supraveghere în plină noapte: „Jandarmeria schimbă bateria!”

Câteva sute de protestatari cer eliberarea fostului candidat la președinție, Călin Georgescu, aflat în Arestul Central. Chiar și azi- noapte oamenii au rămas în zonă, pentru a-l susține pe prezidențiabil. Alături de ei sunt și forțele de ordine, care asigură paza dar care sunt și extrem de vigilente pentru a nu-i pierde din vedere pe susținători. Unul dintre aceștia l-a surprins pe un jandarm când își pregătea echipamentul tehnic pentru filmare.

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În imagini, se poate vedea cum jandarmul ia camera de filmare și se urcă pe o scară pentru a o fixa pe unul dintre stâlpii pentru iluminat public. Totul pentru a-i ține sub observație pe protestatari.

„Jandarmeria schimbă bateria!„, scandau oamenii, în timp ce jandarmul se asigura că echipamentul de luat vederi funcționează.

Și aseară peste 300 de oameni scandau în fața Arestului Central, cântau și cereau eliberarea lui Călin Georgescu.