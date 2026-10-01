Nicușor Dan spune că nu trebuie să îi neglijăm pe cei 9 milioane de români care stau pe TikTok: ”Vom fi în realități paralele”

Președintele Nicușor Dan a vorbit, joi, la deschiderea anului universitar 2026-2027, despre rolul mediului academic în societate și despre necesitatea ca specialiștii să fie prezenți în spațiile în care se poartă dezbaterile publice. Șeful statului a dat TikTok-ul drept exemplu și a afirmat că „9 milioane de români” sunt pe platformă.

Nicușor Dan: ”Dacă neglijăm să fim acolo unde societatea este — de exemplu, 9 milioane de români e TikTok — atunci vom fi în două realități paralele”

„Trebuie fiecare din noi, în specialitatea noastră, să fim mai prezenți acolo unde societatea este. Pentru că, evident, dacă suntem în mediul academic, modul nostru de a progresa este să stăm în colocvii, să discutăm cu omologii noștri. Dar dacă neglijăm să fim acolo unde societatea este — de exemplu, 9 milioane de români e TikTok — atunci vom fi în două realități paralele și decizia, sau direcția în care societatea merge, va fi influențată de oameni care nu au reperul istoric sau financiar. Și nu cred că asta e bine pentru societatea noastră”, a declarat Nicușor Dan.

Aplicația TikTok, în centrul controverselor după alegerile prezidențiale anulate din 2024

Afirmația lui Nicușor Dan despre TikTok aduce aminte de momentul în care platforma a avut un rol important în controversa care a urmat primului tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024. Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a anulat întregul proces electoral pentru alegerea președintelui României și a decis reluarea alegerilor de la zero.

Decizia a venit după desecretizarea unor documente ale serviciilor de informații privind campania online desfășurată în sprijinul lui Călin Georgescu. Potrivit informațiilor prezentate atunci, promovarea acestuia pe TikTok a fost unul dintre elementele analizate în contextul acuzațiilor privind interferența externă în procesul electoral.