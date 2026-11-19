Preşedintele Nicuşor Dan a ajuns joi la Berlin, unde participă la summitul Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina, desfăşurat sub mottoul „Uniţi pentru pace în Ucraina şi securitate europeană”. De asemenea, șeful statului a prezentat prioritățile pe care s-a dus să le susțină. El a spus că interesul României este să ajute, în continuare, Ucraina, dar și ca negocierile de pace să nu afecteze securitatea Europei.

Nicușor Dan a fost întâmpinat la sosire de gazda principală a evenimentului, cancelarul german Friedrich Merz, care a organizat reuniunea alături de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi premierul britanic Andy Burnham.

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Nicușor Dan: „Negocierile de pace să nu afecteze securitatea Europei”

Înainte de intrarea la reuniunea plenară, Nicuşor Dan a declarat că România va susține în continuare cu Ucraina.

„Interesul României este evident să susținem în continuare Ucraina și ca negocierile de pace să nu afecteze nivelul de securitate din Europa, în special flancul estic, și să nu afecteze relația transatlantică”, a declarat președintele României.

Nicușor Dan a mai spus, declarațiile anterioare discuțiilor cu liderii europeni despre Ucraina, că una dintre temele pe care le vor aborda va fi soarta Ucrainei după încetarea focurilor.

„Coaliție de Voință, în care se discută două subiecte. Ucraina, evident, și ce se întâmplă după război”, a mai explicat președintele.

La Coaliția de Voință de la Berlin participă peste 20 de șefi de stat și guvern, între aceștia fiind președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, iar din partea organizațiilor internaționale, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, António Costa, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Din partea SUA sunt prezenți la reuniune emisarii președintelui american Donald Trump pentru soluționarea negociată a războiului din Ucraina, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Sursa foto: X / Bundeskanzler Friedrich Merz

Sursa video: youtube / The Independent, Administrația Prezidențială

