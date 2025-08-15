Situație fără precedent! PROSUMATORII, principala sursă de energie a țării, azi la orele prânzului. Care sunt cauzele

Panourile solare montate pe case reprezentau vineri, la orele prânzului, cea mai mare parte din consumul țării, potrivit datelor Transelectrica. Această situație s-a ivit în contextul în care consumul la nivel național este mai redus având în vedere că este sărbătoare legală (Sfânta Maria).

Potrivit estimărilor pentru vineri, 15 august, începând cu ora 12:00, prosumatorii vor genera peste 1.550 MW, având în vedere numărul panourilor solare instalare și prognoza meteo, transmite Hotnews.ro.

Potrivit informațiilor în timp real deținute de Transelectrica de la centralele dispecerizabile, marile parcuri fotovoltaice generau, la ora 12:00, 1.330 MW, fiind urmate de centrala de la Cernavodă, cu 1.325 MW, hidrocarburi – 1.090 MW, cărbune – 795 MW, hidro – 660 MW, eolian – 164 MW și biomasă – 33 MW.

Prosumatorii au instalat o capacitate de două ori mai mare decât a centralei nucleare de la Cernavodă

La ora 12:00, consumul țării era de 4.118 MW (fără consumul prosumatorilor), producția – 5.404 MW (din nou fără prosumatori), diferența fiind un export net de 1.284 MW.

Pentru că astăzi este sărbătoare legală, consumul este mic, mai ales că majoritatea unităților industriale sunt închise.

La finalul lunii iunie 2025 existau 237.252 de prosumatori în România potrivit datelor Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), iar puterea lor totală era de 2.821 MW, adică de două ori mai mult decât puterea centralei nucleare de la Cernavodă (1.400 MW).

Cei mai mulți prosumatori, peste 15.000, sunt în județul Ilfov, urmați de cei din Bihor (9.881) și Dolj (9.388).

Foto: Envato