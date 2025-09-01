Situație revoltătoare în Botoșani. Un șofer a circulat 30 km în timp ce un copil stătea în picioare pe banchetă, fiind ieșit prin trapa mașinii

O situație revoltătoare a avut loc pe un drum județean din Botoșani. Un șofer a circulat 30 de kilometri în timp ce un copil stă în picioare pe banchetă. Micuțul era ieșit prin trapa mașinii și privea către sensul de mers.

Modul în care un șofer a rulat, mai bine de 30 de kilometri, cu mașina pe un drum județean din Botoșani a creat revoltă în rândul participanților la trafic. Conducătorul auto a circulat pe drumul public în timp ce un copil stătea în picioare pe bancheta din spate. Micuțul era ieșit prin trapa mașinii, iar un martor a filmat întreaga scenă.

Situație revoltătoare în Botoșani: un șofer conduce în timp ce un copil stă în picioare, ieșit prin trapa mașinii

Din imaginile surprinse de un alt participant la trafic, se poate observa că micuțul nu purta centură de siguranță. De altfel, micuțul nu era prins într-un scaun omologat conform vârstei și greutății. De asemenea, conducătorul auto a depășit axul drumului fără să semnalizeze.

Conducătorul auto este căutat, acum, de polițiști. Acesta riscă să primească o amendă de 1.000 de lei pentru transportul necorespunzător al minorului.

Incident tragic în Vâlcea: un minor de 3 ani, aflat pe scaunul din față, a murit într-un accident rutier

Acest incident vine la câteva zile, după ce un minor în vârstă de 3 ani, care se afla în brațele mamei sale, în scaunul din față, a decedat în urma unui accident rutier. A fost proiectat prin parbriz. Incidentul tragic a avut loc, în urmă cu 5 zile, pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, în zona localităţii Gura Văii, din judeţul Vâlcea.

Accidentul rutier ar fi avut loc din cauza nerespectării distanței față de autoturismul din față. Mașina în care se afla micuțul a lovit un alt autoturism, pe Valea Oltului. Tatăl minorului se afla la volan, în momentul impactului.

Sursă foto: Capturi video

Sursă video: Știrile Pro TV