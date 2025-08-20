Cu cât a fost amendat un șofer din Vaslui, după ce a mers cu 2 tineri pe capota și plafonul mașinii. Ce s-a întâmplat la scurt timp

Un șofer din Vaslui a fost amendat de oamenii legii, după ce a condus în timp ce doi tineri se aflau pe caroseria mașinii. Sancțiuni au fost aplicate și în cazul tinerilor care erau „agățați” de plafonul și capota autoturismului. Incidentul a avut loc în parcarea unui centru comercial din Vaslui.

O glumă ar fi putut să aibă un final tragic, seara trecută, în Vaslui. În parcarea unui centru comercial din municipiu, un șofer a condus un autoturism în timp ce doi tineri se aflau pe caroserie. Incidentul a fost filmat de un martor, iar imaginile au ajuns în spațiul public.

Cu cât a fost amendat un șofer din Vaslui, după ce a mers cu 2 tineri pe capota și plafonul mașinii

Au fost aplicate o serie de sancțiuni atât șoferului, cât și celor doi pasageri, după incidentul din parcarea unui supermarket din Vaslui. Imaginile au ajuns în spațiul public seara trecută, 19 august 2025. În imagini (vezi mai sus) se pot observa doi tineri care sunt „agățați” de plafonul și capota mașinii.

Conducătorul autoturismului a fost identificat, fiind vorba despre un tânăr de 22 de ani din satul Stejaru, comuna Pungești, județul Vaslui. Ceilalți doi pasageri, „agățați” de caroseria mașinii, au 20 de ani și sunt din aceeași localitate.

Șoferul ar fi vrut să facă „o glumă”

Conform IPJ Vaslui, șoferul ar fi vrut să facă o „glumă”, plecând fără cei 2 pasageri ai săi. Când mașina a pornit, cei 2 tineri s-au urcat pe capotă și pe plafonul autoturismului.

„Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, la data de 19 august, în jurul orei 1.40, în timp ce se aflau în parcarea unui supermarket, conducătorul auto ar fi vrut să facă o glumă și să plece fără cei doi pasageri. În momentul în care cei doi au observat că autoturismul este pus în mișcare, s-ar fi aruncat pe capota și pe cupola acestuia. Conducătorul auto a condus câțiva metri cu cei doi tineri aflați pe caroseria autovehiculului”, transmite IPJ Vaslui.

Pentru această „glumă”, șoferul a fost amendat cu 1.620 de lei. De asemenea, ceilalți doi tineri au primit câte o amendă de 607,5 lei.

Sursă foto: capturi video Vremeanoua.ro