Un bărbat rămas încă neidentificat și-a pierdut viața în timp ce traversat neregulamentar, în Buzău. Accidentul a avut loc puțin după miezul nopții, pe Bulevardul Unirii din oraș.

Martorii susțin că șoferul mașinii care l-a lovit, un tânăr de 26 de ani, se întrecea cu un alt autoturism pe cel mai mare bulevard din oraș.

„Am auzit că erau două mașini, s-ar fi luat la întrecere și după aia că l-a luat pe capotă, i-a spart parbrizul, trapa, cică ar fi avut peste 120 km/h”, a spus unul dintre martori pentru Știrile Pro TV.

Bărbatul care traversa neregulamentar a fost izbit în plin de una dintre mașini și aruncat la câțiva metri. Nu avea acte la el, iar telefonul a fost distrus în impact. Deși medicii s-au chinuit să îl salveze, omul nu a mai avut nicio șansă, potrivit sursei citate.

„Evenimentul rutier s-a produs pe fondul indisciplinei pietonului care s-a angajat în traversarea drumului public în fugă, prin loc nepermis și fără să se asigure. În urma evenimentului rutier, a rezultat decesul pietonului”, a precizat Adrian Roșioru, de la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Buzău.

Șoferul a fost testat pentru alcool și droguri, iar aparatele nu au indicat prezența niciunei substanțe, dar după ce a vorbit cu anchetatorii, tânărul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările în acest caz.

