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CNA s-a apucat de treabă și a luat-o în vizor pe Diana Șoșoacă. Consiliul a descoperit materiale care ar incita la ură pe pagina de Facebook a eurodeputatei

CNA s-a apucat de treabă și a luat-o în vizor pe Diana Șoșoacă. Consiliul a descoperit materiale care ar incita la ură pe pagina de Facebook a eurodeputatei
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Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis, în ședința publică din 6 octombrie 2026, să emită ordine de a acționa împotriva unor materiale audiovizuale publicate pe mai multe platforme online. Printre paginile vizate se află și contul oficial de Facebook al eurodeputatei Diana Iovanovici Șoșoacă.

CNA spune că a inclus pagina Diana Iovanovici Șoșoacă-Oficial între conturile pentru care a identificat materiale care încalcă prevederile articolului 40 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului. Consiliul precizează că este vorba despre materiale audovizuale care încalcă prevederile referitoare la incitarea la violență sau la ură.

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„Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcțiile Monitorizare și Control ca urmare a autosesizării și a sesizărilor primite și a hotărât să emită decizii privind ordinul de a acționa împotriva conținutului ilegal”, se arată în mesajul transmis de CNA.

În cazul paginii Dianei Șoșoacă, CNA a încadrat materialele la categoria celor care „incită la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane ori a unui membru al unui grup”. Pe lângă pagina eurodeputatei, aceeași prevedere a fost invocată de CNA și în cazul paginilor de Facebook Iacob Constantin și Comunitatea Identitară.

„- materiale audiovizuale care încalcă prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului [„Serviciile media audiovizuale prestate de furnizorii aflaţi în jurisdicţia României nu trebuie să conţină: a) incitări la violenţă sau la ură împotriva unui grup de persoane ori a unui membru al unui grup, bazate pe considerente precum sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, avere, naştere, dizabilităţi, vârstă, orientare sexuală sau boală cronică contagioasă ori necontagioasă”]: Facebook paginile: Diana Iovanovici Șoșoacă-Oficial; Iacob Constantin; Comunitatea Identitară”.

CNA nu a precizat, în mesajul publicat pe Facebook care este materialul concret de pe pagina Dianei Șoșoacă pentru care a dispus măsura. De asemenea, comunicatul nu menționează aplicarea unei amenzi împotriva eurodeputatei, ci o decizie privind acțiunea împotriva conținutului considerat ilegal.

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