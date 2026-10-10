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VIDEO | Un bucureștean și-a lăsat mașina la soare, pe plaja de la Cap Aurora. Imaginile au devenit virale, iar internauții nu l-au iertat: „Fițe, impresii, tupeu. Vine și amenda, nu durează mult”

Flavius Niculescu
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Un șofer din București a decis să își ducă autoturismul la plajă și nu s-a oprit până când nu a ajuns cu acesta până în buza Mării Negre. Imaginile surprinse de Litoral Sud Online pe plaja de la Cap Aurora au ajuns pe rețelele de socializare și au devenit rapid virale, însă au atras reacții furibunde din partea internauților. Mai mulți utilizatori au cerut, în secțiunea de comentarii, intervenția autorităților și aplicarea unei amenzi contravenționale, cuprinsă între 10.000 și 20.000 de lei. Până la acest moment, nu sunt cunoscute detalii cu privire la motivul pentru care autoturismul a pătruns în zona interzisă sau dacă șoferul a fost identificat, respectiv sancționat.

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„Sânt ân față pe avari. Pe plaja Cap Aurora, mai exact” / „Vine și amenda, nu durează mult”

Autorul postării care a apărut pe Facebook a decis să publice imaginile într-o notă umoristică, așa că a optat pentru un text consacrat printre glumele conducătorilor de automobile: „Sânt ân față pe avari”. Ulterior, acesta și-a completat propoziția: „Pe plaja Cap Aurora, mai exact”.

În postare, a fost etichetată și pagina Poliției Române, respectiv cea a Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral. Mai mulți utilizatori au postat comentarii precum „figuri, fițe, impresii, tupeu, aroganță” sau „vine și amenda, nu durează mult”. Pe plăcuțele de înmatriculare ale mașinii, este vizibil indicativul municipiului București.

Conform legislației în vigoare, o plaja nu poate fi folosită drept loc de circulație sau staționare pentru autoturismele obișnuite. OUG nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre sancționează aceste fapte cu amenzi cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei.

Sursa foto: Litoral Sud Online

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