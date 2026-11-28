Persoanele care vând carne de porc și preparate obținute în gospodăriile proprii, fără autorizații sanitar-veterinare, riscă amenzi și confiscarea produselor. Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vrancea avertizează că interdicția se aplică inclusiv anunțurilor publicate pe Facebook și pe alte rețele de socializare.

Avertismentul vine în contextul apropierii sărbătorilor de iarnă, când crește cererea pentru carnea de porc și pentru preparatele tradiționale. Potrivit reprezentanților DSVSA Vrancea, produsele obținute după sacrificarea porcilor în gospodăriile populației sunt destinate exclusiv consumului familial și nu pot fi comercializate către alte persoane.

Medicul veterinar Adrian Rădulescu, din cadrul instituției, a explicat că vânzarea cărnii și a preparatelor din carne este permisă numai în unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar, iar produsele trebuie să provină din surse care respectă aceleași cerințe.

„Nu au voie să comercializeze pe Facebook, pe alte rețele media. Mare atenție!”, a avertizat Adrian Rădulescu.

Inspectorii vor verifica ofertele prin metoda „clientului misterios”

Pentru identificarea comerțului ilegal, inspectorii sanitar-veterinari vor utiliza inclusiv metoda „clientului misterios”. Aceștia pot acționa sub acoperirea unor potențiali cumpărători pentru a verifica ofertele publicate pe internet și activitățile de comercializare neautorizată.

Potrivit medicului veterinar, metoda a fost aplicată și în județul Vrancea. În urma verificărilor, au fost identificate persoane care vindeau produse fără examinare sanitar-veterinară, acestea fiind sancționate, iar marfa confiscată.

Adrian Rădulescu a atras atenția și asupra riscurilor pentru sănătatea consumatorilor, în special în cazul cărnii care nu a fost verificată pentru depistarea parazitului Trichinella spiralis, responsabil de apariția trichinelozei.

„Un animal neexaminat sanitar-veterinar și, în principal, fără examen pentru depistarea Trichinella spiralis, este un pericol pentru sănătatea omului”, a declarat reprezentantul DSVSA Vrancea.

Controale în piețe, abatoare și în trafic înainte de Crăciun

În perioada 2–24 decembrie și 28–30 decembrie, inspectorii vor verifica abatoare, unități de procesare și comercializare a cărnii, piețe agroalimentare, târguri și unități de alimentație publică. Controalele se vor desfășura și în trafic, cu sprijinul polițiștilor.

Acțiunile urmăresc prevenirea toxiinfecțiilor alimentare și limitarea răspândirii pestei porcine africane în perioada sărbătorilor de iarnă.

În cazul identificării unor nereguli, autoritățile pot aplica amenzi, pot confisca produsele și pot suspenda temporar activitatea unităților până la remedierea deficiențelor.

DSVSA Vrancea și circumscripțiile sanitare veterinare vor asigura permanența personalului de specialitate, inclusiv în weekend. Totodată, vor fi comunicate locațiile în care proprietarii pot solicita examinarea cărnii de porc pentru depistarea Trichinella.