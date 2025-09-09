Șofer din Burundi, BĂTUT de un pieton, în București. Doi polițiști, aflați în timpul liber, au intervenit și l-au imobilizat pe agresor

Un bărbat, originar din Burundi, aflat la volanul unei mașini, a fost asaltat fizic de un român, luni seară, în sectorul 6 al Capitalei. Motivul conflictului ar fi fost acordarea priorității pe trecerea de pietoni. Agresorul a lovit și un tânăr în vârstă de 18 ani. Doi polițiști, aflați în timpul liber, au intervenit și l-au imobilizat pe românul violent. Imagini obținute pe surse de Gândul arată cum s-a desfășurat întregul incident.

Doi polițiști, aflați în timpul liber, au intervenit în cazul unui șofer din Burundi, agresat la intersecția Bld. Iuliu Maniu cu Bld. Paul Teodorescu, din sectorul 6 al Capitalei. Potrivit informațiilor, conflictul dintre șoferul burundez și agresor a pornit de la o dispută privind acordarea priorității pe trecerea de pietoni.

Gândul a intrat în posesia unei înregistrări care arată cum agresorul a început să lovească autoturismul cetățeanului străin și apoi începe să-l lovească. Ulterior, românul îl agresează și pe un tânăr în vârstă de 18 ani.