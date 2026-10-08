Isprăvile unui șofer. Un patron din Năvodari i-a făcut un bine și l-a angajat, dar el a fugit cu încasările și marfa, după câteva ore de muncă

Un constănțean care s-a angajat ca șofer la o firmă de transport din Năvodari este acuzat de patron că ar fi dispărut, după prima zi de muncă, cu banii din încasări și cu o parte din marfa pe care trebuie să o livreze.

Patronul spune că i-a încredințat autoutilitara și produsele pentru livrare, dar, după efectuarea unor curse, șoferul ar fi plecat cu mașina și nu s-ar mai fi prezentat la serviciu în ziua următoare.

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Acesta a povestit că l-a primit pe bărbat la muncă, în perioada de probă, după ce tânărul l-a sunat și l-a rugat să-i dea o șansă, deoarece are copii acasă și are mare nevoie de bani.

Patronul l-a angajat de „milă”, dar bărbatul avea alte planuri

Administratorul s-a lăsat impresionat de poveste și i-a încredințat din prima zi cheile unei autoutilitare și marfa ce trebuia livrată către clienți, scrie replicaonline.ro.

„M-a sunat și mi-a spus că vrea să muncească, că are copii acasă. Am avut puțină încredere în el și am zis să-i dau o șansă. I-am dat mașina pe mână, cu marfă, cu tot. Au plecat la treabă și au început să facă livrările“, a declarat Brânză Dumitru Nicușor, patronul firmei Trans Nku SRL

O parte din marfă nu a mai ajuns însă la destinatari și – mai mult – din încasările făcute de bărbat lipsea suma de 1.700 de lei.

„A livrat la un client. Am sunat ceilalți clienți și mi-au spus că au primit marfa, dar nu au plătit nimic în plus. La un moment dat, însă, a dispărut cu banii și cu o parte din marfă“, a spus Brânză Dumitru Nicușor.

Potrivit patronului, bărbatul l-ar fi lăsat pe celălalt șofer și ar fi plecat cu autoutilitara firmei către Mangalia. Traseul ar fi putut fi urmărit, potrivit lui Brânză, prin intermediul GPS-ului montat pe mașină.

„L-a lăsat și pe celălalt șofer și a luat mașina și a plecat spre Mangalia, acasă. Din ce am văzut pe GPS, a mers cu duba până în zona respectivă și a stat acasă câteva ore“, a menționat patronul firmei.

După câteva ore, autoutilitara a fost adusă înapoi în zona depozitului. Patronul i-ar fi transmis bărbatului să lase mașina acolo și să revină în dimineața următoare, fără să plece cu autovehiculul acasă.

„A venit și a lăsat mașina în fața porții depozitului. A blocat și intrarea. I-am spus clar, parchezi mașina și ne vedem dimineață. Nu i-am dat voie să plece cu ea acasă“, a declarat Brânză Dumitru Nicușor.

A doua zi, șoferul nu a mai venit la muncă. Patronul susține că are poze cu el, filmări, toate dovezile: „Vreau să pună mâna pe el și să se lămurească situația”.

După ce ar fi constatat lipsa banilor și a mărfii, Brânză Dumitru Nicușor a mers la poliție.

Soția patronului a dat alarma

Patronul spune că știe unde ar locui bărbatul și se declară nemulțumit de modul în care, spune el, ar fi fost gestionată situația.

Ulterior, soția afaceristului a publicat imagini de pe camerele de supravegere, cu un avertisment.

„Atenție! Mare grijă cu acest om. L-am angajat ca și șofer, iar acesta a furat banii din încasare și din marfa pe care a livrat-o și a fugit!“, a declarat femeia.

Aceasta a precizat că bărbatul se afla în prima zi de muncă și că i se acordase încredere, inclusiv prin faptul că îi fusese pusă la dispoziție autoutilitara firmei. „Țin să menționez că a fost prima lui zi de muncă. Avea încredere și am lăsat mașina să vină a doua zi din nou la muncă și a făcut asta. Aveți mare grijă cu el! Poate reușim să îl găsim“, a mai transmis soția patronului.

Sursa foto: Replica Online