Prima pagină » Actualitate » Accident grav pe Valea Oltului. Un TIR s-a izbit în pompa unei benzinării, iar traficul este blocat

Accident grav pe Valea Oltului. Un TIR s-a izbit în pompa unei benzinării, iar traficul este blocat

Accident grav pe Valea Oltului. Un TIR s-a izbit în pompa unei benzinării, iar traficul este blocat
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Circulația este blocată pe DN 7, Valea Oltului, în zona giratoriului DN 7 cu DN 7CC, din cauza unui accident. Un camion frigorific a lovit o pompă de la o benzinărie. Pompierii au intervenit pentru extragerea unei persoane rămase în cabină. Pentru siguranța oamenilor, autoritățile au evacuat zona pe o rază de 200 de metri de la locul accidentului.

Traficul blocat pe Valea Oltului după ce un TIR a provocat un accident într-o benzinarie

Un accident grav a avut loc astăzi pe DN 7, la ieșirea din Călimănești. Un TIR a lovit o pompă dintr-o stație de alimentare cu carburant, iar combustibilul a început să curgă în cantitate mare, îndreptându-se spre stradă. Șoferul a rămas blocat în cabină.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„În timpul unei manevre într-o stație de alimentare cu carburant, un autocamion a avariat o pompă, fiind scurgeri mari de combustibil. Conducătorul auto este încarcerat în cabină”, se arată în comunicatul IPJ Vâlcea.

Mai mulți polițiști și pompieri militari au venit la fața locului

La fața locului au intervenit mai mulți polițiști și pompieri militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare, o autospecială destinată intervențiilor în situații cu risc chimic, biologic, radiologic sau nuclear și o ambulanță.

„În urmă cu puţin timp, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier în incinta unei staţii de alimentare cu carburant din localitatea Călimăneşti. La faţa locului se află poliţişti, precum şi pompieri militari vâlceni, care desfăşoară activităţi specifice”, a transmis IPJ Vâlcea.

Zona a fost evacuată pe o rază de 200 de metri 

În aceste condiții, traficul a fost blocat pentru a permite echipajelor ISU să intervină în siguranță. Pompierii acționează pentru descarcerarea persoanei aflate în cabina camionului. În comunicatul IPJ Vâlcea 

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, pe raza localității Călimănești, județul Vâlcea, pentru desfășurarea intervenției la locul producerii unui accident”, se arată în comunicatul IPJ Vâlcea. 

Pentru siguranța populației, autoritățile au evacuat oamenii pe o rază de 200 de metri. Momentan, nu se cunoaște cauza accidentului. Polițiștii desfășoară cercetări pentru a stabili cum s-a produs accidentul. 

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu anunță că PSD va discuta cu premierul desemnat, Luca Niculescu: „Am cerut mandat larg de negociere pentru a-l asculta”
16:15
Sorin Grindeanu anunță că PSD va discuta cu premierul desemnat, Luca Niculescu: „Am cerut mandat larg de negociere pentru a-l asculta”
ULTIMA ORĂ DNA anunță că primarul din Iași a fost inculpat în dosarul „Păcura”. Este cercetat pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave. Sunt vizați și alți 9 funcționari din primărie
15:34
DNA anunță că primarul din Iași a fost inculpat în dosarul „Păcura”. Este cercetat pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave. Sunt vizați și alți 9 funcționari din primărie
REACȚIE Radu Miruță comentează incidentul cu drone din Marea Neagră în urma căruia o navă s-a scufundat, 2 persoane au murit și alte 11 au fost salvate
14:58
Radu Miruță comentează incidentul cu drone din Marea Neagră în urma căruia o navă s-a scufundat, 2 persoane au murit și alte 11 au fost salvate
SCANDAL Sorina Matei zguduie TVR. În plină discuție publică despre nepotismele din instituție, noua șefă postează imagini cu unul dintre angajați, fiul celebrei crainice a anilor ’70-’80, Cristiana Bota, surprins cu un Porsche de 200.000 de euro la muncă
14:41
Sorina Matei zguduie TVR. În plină discuție publică despre nepotismele din instituție, noua șefă postează imagini cu unul dintre angajați, fiul celebrei crainice a anilor ’70-’80, Cristiana Bota, surprins cu un Porsche de 200.000 de euro la muncă
ULTIMA ORĂ PSD dă semne că ar putea susține Guvernul Luca Niculescu. Fostul ministru al Justiției: “PSD are misiunea de a căuta o soluție pentru țară, un Guvern care să fie stabil”
14:32
PSD dă semne că ar putea susține Guvernul Luca Niculescu. Fostul ministru al Justiției: “PSD are misiunea de a căuta o soluție pentru țară, un Guvern care să fie stabil”
FLASH NEWS Siegfried Mureșan anunță prioritățile din bugetul Parlamentului European
14:21
Siegfried Mureșan anunță prioritățile din bugetul Parlamentului European
Mediafax
Iranul ar putea „SĂ DISTRUGĂ” două orașe din SUA. Declarația CONTROVERSATĂ a lui Trump
Digi24
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare despre războiul cu Iran la un miting electoral
Cancan.ro
S-a terminat viața dulce pentru Monica Gabor și Mr. Pink! După chirii neplătite și evacuare, apar acuzații de
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Adevarul
„Fascismul nu se învinge spunându-le oamenilor că sunt proști”. Gelu Duminică critică Biserica pentru lipsa unei reacții după „prohodul” lui CTP
Mediafax
CALCULEAZĂ câte voturi ar avea în Parlament noul PREMIER. Program INTERACTIV
Click
Doliu în lumea filmului românesc. O actriță din celebra serie „Brigada Diverse” a murit la 84 de ani
Digi24
Câți ruși s-au mutat în România de la începutul războiului din Ucraina
Cancan.ro
Fierbe lumea interlopă! Frații Caran s-au bătut ca în filme. Ce au avut de împărțit Costel și Emil
Ce se întâmplă doctore
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
iCAUR V27, „Defender de buget”, debutează oficial în România. SUV-ul chinezesc pornește de la 45.900 de euro
Descopera.ro
Copilul favorit și copilul defavorizat. Ce se întâmplă când părinții oferă iubire și sprijin în mod inegal
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Descopera.ro
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
Mediafax Italia
Cum POȚI ANULA O AMENDĂ pentru radar?! Regula celor 1000 de metri
Mediafax Spania
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
EXCLUSIV Ponta explică de ce s-a amânat retrogradarea la junk până la primăvară: În august au ieșit oficial din România 5 miliarde de euro/Nu puteau să-și dea lor gaură
16:34
Ponta explică de ce s-a amânat retrogradarea la junk până la primăvară: În august au ieșit oficial din România 5 miliarde de euro/Nu puteau să-și dea lor gaură
REACȚIE Sorin Grindeanu spune că i-a fost „clar”, după consultările de la Cotroceni, că Nicușor Dan nu va desemna un premier social-democrat
16:26
Sorin Grindeanu spune că i-a fost „clar”, după consultările de la Cotroceni, că Nicușor Dan nu va desemna un premier social-democrat
REACȚIE Lulea contraatacă în scandalul excluderii din AUR și publică dovada plății cotizației. Îi provoacă pe Simion și Dungaciu să publice și ei cotizația
16:05
Lulea contraatacă în scandalul excluderii din AUR și publică dovada plății cotizației. Îi provoacă pe Simion și Dungaciu să publice și ei cotizația
FLASH NEWS Bărbatul suspectat că și-a ucis iubita, i-a pus trupul într-o valiză și a aruncat-o în Olt, a fost adus azi din Elveția
15:32
Bărbatul suspectat că și-a ucis iubita, i-a pus trupul într-o valiză și a aruncat-o în Olt, a fost adus azi din Elveția
HOROSCOP Zodia triplu-binecuvântată de rune, în ultimele 3 luni din 2026. Mihai Voropchievici anunță „o etapă de strălucire supremă” pentru acești nativi, până la finalul anului
15:22
Zodia triplu-binecuvântată de rune, în ultimele 3 luni din 2026. Mihai Voropchievici anunță „o etapă de strălucire supremă” pentru acești nativi, până la finalul anului
FLASH NEWS Bulgaria mobilizează elicoptere și avioane Su-25 în căutarea supraviețuitorilor navelor din Marea Neagră. Câte persoane au fost salvate până acum
15:13
Bulgaria mobilizează elicoptere și avioane Su-25 în căutarea supraviețuitorilor navelor din Marea Neagră. Câte persoane au fost salvate până acum

Cele mai noi

Trimite acest link pe