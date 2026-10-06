Accident grav pe Valea Oltului. Un TIR s-a izbit în pompa unei benzinării, iar traficul este blocat

Circulația este blocată pe DN 7, Valea Oltului, în zona giratoriului DN 7 cu DN 7CC, din cauza unui accident. Un camion frigorific a lovit o pompă de la o benzinărie. Pompierii au intervenit pentru extragerea unei persoane rămase în cabină. Pentru siguranța oamenilor, autoritățile au evacuat zona pe o rază de 200 de metri de la locul accidentului.

Traficul blocat pe Valea Oltului după ce un TIR a provocat un accident într-o benzinarie

Un accident grav a avut loc astăzi pe DN 7, la ieșirea din Călimănești. Un TIR a lovit o pompă dintr-o stație de alimentare cu carburant, iar combustibilul a început să curgă în cantitate mare, îndreptându-se spre stradă. Șoferul a rămas blocat în cabină.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„În timpul unei manevre într-o stație de alimentare cu carburant, un autocamion a avariat o pompă, fiind scurgeri mari de combustibil. Conducătorul auto este încarcerat în cabină”, se arată în comunicatul IPJ Vâlcea.

Mai mulți polițiști și pompieri militari au venit la fața locului

La fața locului au intervenit mai mulți polițiști și pompieri militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare, o autospecială destinată intervențiilor în situații cu risc chimic, biologic, radiologic sau nuclear și o ambulanță.

„În urmă cu puţin timp, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier în incinta unei staţii de alimentare cu carburant din localitatea Călimăneşti. La faţa locului se află poliţişti, precum şi pompieri militari vâlceni, care desfăşoară activităţi specifice”, a transmis IPJ Vâlcea.

Zona a fost evacuată pe o rază de 200 de metri

În aceste condiții, traficul a fost blocat pentru a permite echipajelor ISU să intervină în siguranță. Pompierii acționează pentru descarcerarea persoanei aflate în cabina camionului. În comunicatul IPJ Vâlcea

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, pe raza localității Călimănești, județul Vâlcea, pentru desfășurarea intervenției la locul producerii unui accident”, se arată în comunicatul IPJ Vâlcea.

Pentru siguranța populației, autoritățile au evacuat oamenii pe o rază de 200 de metri. Momentan, nu se cunoaște cauza accidentului. Polițiștii desfășoară cercetări pentru a stabili cum s-a produs accidentul.