Dronă militară găsită în Polonia, lângă granița cu exclava rusă Kaliningrad
S-a dat alerta în Polonia după ce autoritățile au găsit, în cursul zilei de sâmbătă, 9 mai, o dronă. Aparatul era prăbușit pe un câmp aproape de granița cu exclava rusă Kaliningrad.

Drona a fost găsită lângă orașul Bartoszyce.

Drona, una de proveniență militară

Potrivit agenției DPA, care citează Poliția Militară poloneză, ar fi vorba despre o dronă militară. „A fost utilizată în scopuri de supraveghere, dar care nu era pregătită pentru luptă”, scrie DPA.

Alarma privind găsirea unui obiect zburător pe un câmp din apropierea orașului Bartoszyce, la aproximativ 20 de kilometri de graniță, a fost dată în cursul dimineții de sâmbătă.

Televiziunea TVP World precizează că autoritățile din Polonia refuză să ofere informații concrete privind originea dronei.

În septembrie 2025, aproximativ 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei. Avioanele de ale NATO au fost ridicate de la sol și au reușit să doboare câteva dintre ele.

În România, nu mai departe de săptămâna trecută, locuitorii din nordul județului Tulcea și din Galați au primit un nou mesaj Ro-Alert, pe fondul războiului din Ucraina. În mesajul de alertă extremă transmis, persoanele erau îndrumate să se adăpostească în locuri ferite, existând posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea a recomandat cetățenilor să își păstreze calmul și să respecte măsurile transmise prin mesajele oficiale, precum și indicațiile autorităților.

Iar la finalul lunii aprilie, o dronă a căzut în județul Galați, lovind acoperișul unei case.

