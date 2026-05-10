Prima pagină » Actualitate » Băutura recomandată după cină pentru o digestie bună. Sfaturi prețioase de la nutriționiști

Băutura recomandată după cină pentru o digestie bună. Sfaturi prețioase de la nutriționiști

Băutura recomandată după cină pentru o digestie bună. Sfaturi prețioase de la nutriționiști
Băutura recomandată după cină pentru o digestie bună / Sursa FOTO: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Pentru că este ultima masă din zi, la cină nu trebuie consumate alimente foarte grele. De asemenea, nutriționiștii recomandă să nu mâncăm la ore târzii, scrie Mediafax. În caz contrar, ajungem să ne culcăm cu o senzație de greutate, iar somnul nu va mai fi unul odihnitor.

O masă luată la ore târzii, dar și consumul alimentelor grase înseamnă o lovitură puternică pentru digestie.

Ce trebuie să facem pentru o digestie optimă

Există, însă, un o rezolvare foarte simplă. Dacă facem acest lucru, vom avea o digestie mai bună. Iată ce băutură recomandă specialiștii în nutriție.

Se știe că, în timpul digestiei, mușchii tractului gastro-intestinal se contractă pentru a propulsa alimentele. Iar dacă aceste contracții sunt prea puternice, atunci vom cunoaște un disconfort acut. Ei bine, într-o astfel de situație, o băutură ne vine în ajutor.

Este vorba despre ceaiul de mentă, care face digestia mai ușoară la scurt timp după ce este consumat. Se știe că menta are proprietăți de relaxare musculară, iar în timp s-a dovedit că reduce crampele și durerile din sistemul digestiv.

Astfel, dacă simți greață după o masă copioasă, ceaiul de mentă poate ajuta la calmarea stomacului.

Totodată, specialiștii susțin că este recomandat să alegem întotdeauna la cină băuturi fără cofeină și cu ingrediente calmante. Aici regăsim mușețelul sau ghimbirul, care oferă o senzație de relaxare și odihnă.

Dacă suntem predispuși la balonare, atunci nu este recomandat consumul de băuturi acidulate. Explicația este următoarea: băuturile carbogazoase pot crește presiunea stomacală sau refluxul gastroesofagian.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce se întâmplă dacă bei zilnic băuturi carbogazoase dietetice. Sfaturile nutriționiștilor

Specialist în nutriție, dezvăluie secretul tinereții veșnice: „Dacă vreți un antioxidant foarte puternic și destul de ieftin, îl aveți chiar aici”

Mihaela Bilic dezvăluie câte fructe și legume trebuie consumate zilnic, în Postul Paștelui. Care este cantitatea recomandată de nutriționiști

Leguma-campioană la conținutul de fibre, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. Motivul pentru care mulți români se feresc de ea

Recomandarea video

Mediafax
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Digi24
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un e asasinat
Cancan.ro
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Prosport.ro
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
Adevarul
Unde se găsesc cele mai ieftine apartamente în București și în marile orașe
Mediafax
Avertisment dur pentru SUA și statele din Golf. Iran amenință cu închiderea „definitivă” a Strâmtorii Ormuz
Click
Ce a descoperit Carmen Hara în data de naștere a lui Ioan Isaiu? Numerologia care i-a schimbat destinul: „A ținut tensiunea în el, fără să arate cât îl costă”
Digi24
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate
Cancan.ro
Motivul HALUCINANT pentru care criminalul din Bihor a ucis-o pe Alice. A recunoscut în fața anchetatorilor!
Ce se întâmplă doctore
Alertă sanitară hantavirus după decesele de pe vasul de croazieră! Numărul pacienților a crescut. Simptomele cheie și perioada de incubație, conform OMS
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Cum este CONSUMUL mașinilor afectat de temperatura de afară?
Descopera.ro
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Știința dezvăluie de ce este bine să călătorești
MESAJ Putin amenință, din nou, Armenia cu soarta Ucrainei dacă continuă apropierea de Uniunea Europeană
17:07
Putin amenință, din nou, Armenia cu soarta Ucrainei dacă continuă apropierea de Uniunea Europeană
FLASH NEWS Ministra Oana Țoiu vine cu explicații, după ce criticile lui Nicușor Dan la adresa UE au ajuns în presa internațională
17:01
Ministra Oana Țoiu vine cu explicații, după ce criticile lui Nicușor Dan la adresa UE au ajuns în presa internațională
NEWS ALERT Avionul cu cei 14 spanioli de pe nava cu hantavirus a aterizat la Madrid. Ce alte state au organizat zboruri de repatriere din Tenerife
16:52
Avionul cu cei 14 spanioli de pe nava cu hantavirus a aterizat la Madrid. Ce alte state au organizat zboruri de repatriere din Tenerife
FLASH NEWS Călin Georgescu, mesaj de ultimă oră. Ce s-a întâmplat cu numele său și în ce scopuri a fost folosit
16:49
Călin Georgescu, mesaj de ultimă oră. Ce s-a întâmplat cu numele său și în ce scopuri a fost folosit
REACȚIE Ludovic Orban crede că Ilie Bolojan ar putea fi numit, din nou, în funcția de premier: „Va trece în Parlament ca prin brânză”
16:36
Ludovic Orban crede că Ilie Bolojan ar putea fi numit, din nou, în funcția de premier: „Va trece în Parlament ca prin brânză”
Cum s-a fabricat mitul “Bolojan-Salvatorul” explicat, pe înțelesul tuturor, de un doctor în științe comportamentale
16:33
Cum s-a fabricat mitul “Bolojan-Salvatorul” explicat, pe înțelesul tuturor, de un doctor în științe comportamentale

Cele mai noi

Trimite acest link pe