Băutura recomandată după cină pentru o digestie bună. Sfaturi prețioase de la nutriționiști

Pentru că este ultima masă din zi, la cină nu trebuie consumate alimente foarte grele. De asemenea, nutriționiștii recomandă să nu mâncăm la ore târzii, scrie Mediafax. În caz contrar, ajungem să ne culcăm cu o senzație de greutate, iar somnul nu va mai fi unul odihnitor.

O masă luată la ore târzii, dar și consumul alimentelor grase înseamnă o lovitură puternică pentru digestie.

Ce trebuie să facem pentru o digestie optimă

Există, însă, un o rezolvare foarte simplă. Dacă facem acest lucru, vom avea o digestie mai bună. Iată ce băutură recomandă specialiștii în nutriție.

Se știe că, în timpul digestiei, mușchii tractului gastro-intestinal se contractă pentru a propulsa alimentele. Iar dacă aceste contracții sunt prea puternice, atunci vom cunoaște un disconfort acut. Ei bine, într-o astfel de situație, o băutură ne vine în ajutor.

Este vorba despre ceaiul de mentă, care face digestia mai ușoară la scurt timp după ce este consumat. Se știe că menta are proprietăți de relaxare musculară, iar în timp s-a dovedit că reduce crampele și durerile din sistemul digestiv.

Astfel, dacă simți greață după o masă copioasă, ceaiul de mentă poate ajuta la calmarea stomacului.

Totodată, specialiștii susțin că este recomandat să alegem întotdeauna la cină băuturi fără cofeină și cu ingrediente calmante. Aici regăsim mușețelul sau ghimbirul, care oferă o senzație de relaxare și odihnă.

Dacă suntem predispuși la balonare, atunci nu este recomandat consumul de băuturi acidulate. Explicația este următoarea: băuturile carbogazoase pot crește presiunea stomacală sau refluxul gastroesofagian.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce se întâmplă dacă bei zilnic băuturi carbogazoase dietetice. Sfaturile nutriționiștilor

Specialist în nutriție, dezvăluie secretul tinereții veșnice: „Dacă vreți un antioxidant foarte puternic și destul de ieftin, îl aveți chiar aici”

Mihaela Bilic dezvăluie câte fructe și legume trebuie consumate zilnic, în Postul Paștelui. Care este cantitatea recomandată de nutriționiști

Leguma-campioană la conținutul de fibre, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. Motivul pentru care mulți români se feresc de ea