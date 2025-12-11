Prima pagină » Actualitate » Șoferul unui autobuz școlar a făcut infarct la volan. Nu a murit până nu s-a asigurat că elevii sunt în siguranță

Șoferul unui autobuz școlar a făcut infarct la volan. Nu a murit până nu s-a asigurat că elevii sunt în siguranță

11 dec. 2025, 16:48, Actualitate
Întâmplare dramatică petrecută în dreptul localității Châtelaillon (Charente-Maritime), pe o autostradă un patru benzi. Un șofer de autobuz a murit marți seară, în urma unui stop cardiac suferit la volan.

Bărbatul a avut prezență de spirit până în ultima clipă și a oprit autobuzul, astfel liceeni pe care îi transporta au coborât, înainte ca el să se prăbușească la pământ.

Gestul său bine gândit a permis evitarea unei tragedii mult mai mari. Incidentul a avut loc când bărbatul îi conducea spre casă pe cei 40 de liceeni din Bourcefranc-le-Chapus, lângă Marennes, după o ieșire la teatru în La Rochelle.

La întoarcere, pe drum, el a frânat brusc și a reușit să îi facă pe liceeni și pe profesori să coboare de urgență, însă în momentul în care a încercat să coboare și el, conducătorul auto s-a prăbușit la pământ.

La ora 21:21, profesorii au sunat la serviciile de urgență, iar potrivit pompierilor, i-au pus în siguranță pe elevii care au rămas în autobuz până când au fost evacuați către sala polivalentă din Saint-Vivien.

După aproape o oră de masaj cardiac, șoferul, în vârstă de 55 de ani, a fost declarat decedat. Cei 42 de elevi ai Liceului Mării și Litoralului din Bourcefranc-le-Chapus și cei patru adulți însoțitori au fost transportați la Saint-Vivien cu ajutorul unui autobuz.

Un medic ajuns acolo a evaluat starea psihologică a elevilor, iar Primăria din Saint-Vivien le-a oferit sucuri de mere tinerilor.

Aceștia au rămas mai puțin de o oră în sală înainte de a fi duși, cu un alt șofer, la liceul lor, unde îi așteptau părinții. De asemenea, fost instituită și o unitate de sprijin psihologic pentru tinerii care ar putea avea nevoie.

