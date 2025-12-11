Prima pagină » Actualitate » Fierbe Marea Neagră ca în mijlocul verii. Cum va fi afectată România și care este explicația acestui fenomen ciudat

Fierbe Marea Neagră ca în mijlocul verii. Cum va fi afectată România și care este explicația acestui fenomen ciudat

11 dec. 2025, 16:24, Actualitate
Fierbe Marea Neagră ca în mijlocul verii. Cum va fi afectată România și care este explicația acestui fenomen ciudat

Viața din adâncuri a fost dată peste cap luna aceasta din cauza temperaturilor neobișnuit de ridicate pentru perioada din calendar. Pe litoralul românesc, marea a ajuns să aibă și 12 grade Celsius, aproape de două ori mai mult față de media obișnuită a anilor trecuți. Aceste efecte se văd în plasele pescarilor.

Marea Neagră fierbe exact ca în mijlocul verii

La început de iarnă, marea pare a fi exact ca în mijlocul verii. De la pești exotici la meduze de apă caldă, aceste schimbări se resimt până în adâncuri. Fenomenele neobișnuite pentru perioada aceasta fac ca multe specii de pești de apă caldă, precum milacopul, dorada, hiena de mare, să prospere, ceea ce aduce bucurie pescarilor, însă aceste vești nu sunt tocmai unele bune.

„Populaţiile de crab albastru în perioada asta caldă nu hibernează şi e foarte posibil să se înmulţească şi să devină un factor foarte perturbator pentru ecosistemul Mării Negre. Este periculos. Este vorace, mănâncă foarte multe specii de scoici, distruge plasele pescăreşti”, a declarat Victor Niţă, cercetător ştiinţific, potrivit Observator News.

Temperaturile ridicate se reflectă şi în numărul mare de meduze. „Prezenţa meduzelor de apă caldă, cum e acea meduză mare, care am găsit-o aruncată de brizanţi şi în sfârşit de noiembrie, demonstrează o apă caldă. E o perioadă de trecere, de la o specie de meduze la alta dominantă”, a explicat cercetătorul Adrian Bîlbă, pentru sursa citată.

Specialiștii au observat de câțiva ani acest trend al temperaturilor ridicate, însă rămân anormale pentru începutul lunii decembrie. „La Mamaia, avem 12 grade. E o situaţie cu temperatură dublă faţă de normal. Media multianuală este de 6,5 grade în această perioadă”, explică Răzvan Mateescu, cercetător ştiinţific.

Temperaturile ridicate îi iau prin surprindere chiar și pe scafandri. „Parcă este puţin mai caldă apa. Ţinând cont că afară erau 7 grade, am intrat de drag în apă. Ce rost avea să îngheţ afară, mai bine intram să mă încălzesc în apă”, a declarat Valentin Marcoci, scafandru.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Șoferul unui autobuz școlar a făcut infarct la volan. Nu a murit până nu s-a asigurat că elevii sunt în siguranță
16:48
Șoferul unui autobuz școlar a făcut infarct la volan. Nu a murit până nu s-a asigurat că elevii sunt în siguranță
Un bărbat care a expus simboluri legionare la Alba Iulia, de Ziua Națională, este cercetat sub control judiciar
15:37
Un bărbat care a expus simboluri legionare la Alba Iulia, de Ziua Națională, este cercetat sub control judiciar
EVENIMENT Spectacol total în Calea Lactee. Coliziunea dintre o Pitică albă și o Astră mai mare va lumina Galaxia. Când va putea văzut impactul devastator
15:32
Spectacol total în Calea Lactee. Coliziunea dintre o Pitică albă și o Astră mai mare va lumina Galaxia. Când va putea văzut impactul devastator
Mediafax
Jaf remarcabil prin simplitatea lui în Brazilia – doi hoți au venit agale, au furat 13 tablouri și au dispărut tot agale
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre lideri
Mediafax
Conferință extraordinară la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Președinta CAB: Cerem organismelor abilitate să verifice acuzațiile formulate
Click
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Cancan.ro
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Ce se întâmplă doctore
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Mister vechi de un secol despre o zonă bizară din Atlanticul de Nord, rezolvat de cercetători
FLASH NEWS Un nou format la nivel mondial. SUA vrea să creeze o alternativă la G7 împreună cu Rusia, China, India și Japonia
16:51
Un nou format la nivel mondial. SUA vrea să creeze o alternativă la G7 împreună cu Rusia, China, India și Japonia
Programul de loialitate PPC myRewards dublează numărul de parteneri și aduce clienților acces la oferte & discount-uri de la peste 40 de companii (P)
16:50
Programul de loialitate PPC myRewards dublează numărul de parteneri și aduce clienților acces la oferte & discount-uri de la peste 40 de companii (P)
EXTERNE Controversă la Teheran: Liderul Iranului acuză SUA de neocolonialism la nivel global
16:33
Controversă la Teheran: Liderul Iranului acuză SUA de neocolonialism la nivel global
SCANDAL Controversa legată de judecătoarea Raluca Moroșanu: ar fi schimbat încadrarea unui milionar de la „tentativă de omor„ la „lovire”, pentru că martorii nu au cronometrat cât timp și-a ținut soția cu capul sub apă, într-un jacuzzi
16:27
Controversa legată de judecătoarea Raluca Moroșanu: ar fi schimbat încadrarea unui milionar de la „tentativă de omor„ la „lovire”, pentru că martorii nu au cronometrat cât timp și-a ținut soția cu capul sub apă, într-un jacuzzi
SĂNĂTATE Catalonia impune obligativitatea purtării măștilor în spitale și aziluri de bătrâni pe fondul celei mai agresive epidemii de gripă din ultimii 15 ani
16:26
Catalonia impune obligativitatea purtării măștilor în spitale și aziluri de bătrâni pe fondul celei mai agresive epidemii de gripă din ultimii 15 ani
FLASH NEWS Daniela Panioglu răspunde șefei CAB, după prezentarea înregistrării compromițătoare: „Nu știu dacă înregistrarea avea voie să iasă în spațiul public”
16:13
Daniela Panioglu răspunde șefei CAB, după prezentarea înregistrării compromițătoare: „Nu știu dacă înregistrarea avea voie să iasă în spațiul public”

Cele mai noi