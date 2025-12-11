Fierbe Marea Neagră ca în mijlocul verii. Cum va fi afectată România și care este explicația acestui fenomen ciudat

Viața din adâncuri a fost dată peste cap luna aceasta din cauza temperaturilor neobișnuit de ridicate pentru perioada din calendar. Pe litoralul românesc, marea a ajuns să aibă și 12 grade Celsius, aproape de două ori mai mult față de media obișnuită a anilor trecuți. Aceste efecte se văd în plasele pescarilor.

Marea Neagră fierbe exact ca în mijlocul verii

La început de iarnă, marea pare a fi exact ca în mijlocul verii. De la pești exotici la meduze de apă caldă, aceste schimbări se resimt până în adâncuri. Fenomenele neobișnuite pentru perioada aceasta fac ca multe specii de pești de apă caldă, precum milacopul, dorada, hiena de mare, să prospere, ceea ce aduce bucurie pescarilor, însă aceste vești nu sunt tocmai unele bune.

„Populaţiile de crab albastru în perioada asta caldă nu hibernează şi e foarte posibil să se înmulţească şi să devină un factor foarte perturbator pentru ecosistemul Mării Negre. Este periculos. Este vorace, mănâncă foarte multe specii de scoici, distruge plasele pescăreşti”, a declarat Victor Niţă, cercetător ştiinţific, potrivit Observator News.

Temperaturile ridicate se reflectă şi în numărul mare de meduze. „Prezenţa meduzelor de apă caldă, cum e acea meduză mare, care am găsit-o aruncată de brizanţi şi în sfârşit de noiembrie, demonstrează o apă caldă. E o perioadă de trecere, de la o specie de meduze la alta dominantă”, a explicat cercetătorul Adrian Bîlbă, pentru sursa citată.

Specialiștii au observat de câțiva ani acest trend al temperaturilor ridicate, însă rămân anormale pentru începutul lunii decembrie. „La Mamaia, avem 12 grade. E o situaţie cu temperatură dublă faţă de normal. Media multianuală este de 6,5 grade în această perioadă”, explică Răzvan Mateescu, cercetător ştiinţific.

Temperaturile ridicate îi iau prin surprindere chiar și pe scafandri. „Parcă este puţin mai caldă apa. Ţinând cont că afară erau 7 grade, am intrat de drag în apă. Ce rost avea să îngheţ afară, mai bine intram să mă încălzesc în apă”, a declarat Valentin Marcoci, scafandru.

