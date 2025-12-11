Unde găsești cel mai ieftin kurtos kalacs din România. În ce oraș se află Târgul de Crăciun cu cele mai mici prețuri

Kurtos kalacs sau cozonacul secuiesc reprezintă unul dintre cele mai populare preparate prezente la Târgurile de Crăciun din România, însă prețul acestuia variază considerabil în funcție de zona în care se vinde.

Nu mai este un secret pentru nimeni că unul dintre cele mai delicioase preparate de la Târgurile de Crăciun din România este kurtos kalacs-ul sau cozonacul secuiesc. Preparatul tradițional din zona Transilvaniei este foarte apreciat și în alte zone din Europa, reprezintă un desert aromat, care se poate prepara în mai multe variante cum ar fi: zahăr și scorțișoară, zahăr și nucă, cacao și fulgi de cocos, caramel sărat și multe alte combinații.

Unde găsim cel mai ieftin kurtos kalaks din România

Prezent la mai toate Târgurile de Crăciun din România, prețul unui kurtos kalaks variază foarte mult în funcție de zona în care este vândut. Spre exemplu la cele din zona Transilvania, cum ar fi Oradea, Târgu Mureș sau chiar Sibiu, care sunt și cele mai apropiate de zona de origine a desertului, putem găsi prețuri ușor mai mici, comparativ cu târgurile populare la nivel internațional, cum este cel de la Craiova sau București.

Așadar, cei pofticioși trebuie să știe că cel mai ieftin kurtos kalaks se găsește la Târgul de Crăciun din Oradea, 20 de lei, iar cel mai scump se vinde cu 40 de lei la Târgul de Crăciun din Craiova.

De unde provine denumirea

Denumirea „kurtos kalacs” provine din maghiară – „kürtő” înseamnă „horn” sau „coș de fum”, referindu-se la forma cilindrică a desertului, iar „kalács” înseamnă „cozonac” sau „prăjitură.”

Prima rețetă datează din 1784 și aparține contesei Maria Mikes, din Zăbala. Sașii din Țara Bârsei și secuii din județul Covasna revendică originea preparatului vechi de mai multe secole. Există variante asemănătoare ale acestui preparat în mai multe părți din Europa, însă sub diferite denumiri.

