Solidaritatea în fața Rusiei este pusă la încercare: Norvegia nu își pune Fondul Suveran la bătaie pentru a garanta folosirea fondurilor rusești înghețate ca ajutor pentru Ucraina. Anunțul fostului șef NATO Jens Stoltenberg

Norvegia a făcut anunțul oficial. Aceasta nu va oferi o garanție de 160 de miliarde de dolari din fondul său suveran pentru fondurile rusești înghețate.

Norvegia ar putea să sprijine planul UE de a utiliza activele rusești înghețate pentru Ucraina, însă a anunțat că nu va folosi fondul său suveran de investiții ca singură garanție financiară pentru acest plan.

Astfel, Norvegia a respins ideea de a garanta 160 de miliarde de dolari pentru fondurile ruse îngheţate prin intermediul fondului său suveran de investiții, a anunțat ministrul norvegian al finanțelor, Jens Stoltenberg.

Varianta aceasta fusese propusă ca o posibilă soluție de unii parlamentari norvegieni, în contextul în care Belgia, care are cea mai mare parte a activelor rusești, s-a opus ideii de a utiliza fondurile înghețate, temându-se că țara ar putea fi în până la urmă trasă la răspundere în instanță.

Fostul șef al alianței NATO a motivat decizia prin faptul că Norvegia, care nu face parte din UE, contribuie deja în mod semnificativ la finanțarea Ucrainei și ar putea să participle și la planurile Uniunii, dar nu va oferi garanții pe cont propriu, notează Reuters.

„Au existat unele idei potrivit cărora Norvegia ar trebui să garanteze întreaga sumă, aproximativ 159 miliarde de dolari, dar aceasta nu este o opțiune”, a declarat ministrul norvegian pentru postul public de televiziune NRK în timpul unei vizite la Bruxelles.

Coform unui înalt oficial al UE, miniștrii de finanțe se vor reuni joi ca să discute modalitățile de a furniza 130-140 de miliarde de euro pentru Ucraina, fie prin împrumuturi din partea statelor UE, fie prin utilizarea activelor rusești înghețate.

