NORVEGIA acuză Rusia că i-ar fi încălcat spațiul aerian de trei ori anul acesta. Autoritățile de la Oslo vorbesc și despre incidentele din România

Andrei Văcaru
23 sept. 2025, 17:41, Știri externe
Guvernul norvegian a transmis marți că Rusia a încălcat spațiul aerian al țării de trei ori în 2025, adăugând că nu este clar dacă acest lucru a fost deliberat sau rezultatul unor erori.

Incidentele, care au durat între unul și patru minute, au fost primele astfel de încălcări comise de Rusia în mai mult de un deceniu, a precizat Guvernul norvegian într-un comunicat citat de Reuters.

„Rusia a încălcat spațiul aerian norvegian de trei ori în primăvara și vara acestui an. Nu putem stabili dacă a fost un act deliberat sau o eroare de navigație. Oricare ar fi cauza, rămâne inacceptabil și am transmis acest lucru autorităților ruse” a declarat premierul norvegian Jonas Gahr Store în comunicat.

Aceste trei încălcări ale spațiului aerian au avut loc după aproape zece ani în care nu s-au înregistrat incidente de acest fel, a menționat Oslo. Conform detaliilor furnizate de Guvern, un avion de vânătoare rusesc SU-24 a pătruns în spațiul aerian norvegian timp de patru minute pe 25 aprilie, apoi un avion de transport L410 Turbolet timp de trei minute pe 24 iulie și, în cele din urmă, un avion de vânătoare SU-33 timp de un minut pe 18 august.

„Incidentele din Norvegia sunt de o mai mică amploare decât cele din Estonia, Polonia și România, atât din punct de vedere al locației, cât și al duratei. Cu toate acestea, sunt evenimente pe care le tratăm cu cea mai mare seriozitate”, a spus Store.

În calitate de membru NATO, Norvegia se prezintă adesea ca fiind „ochii și urechile” Alianței Atlantice în Nordul Îndepărtat, unde țara are o frontieră maritimă comună și 198 de kilometri de frontieră terestră cu Rusia.

Sursa foto: Profimedia

